Şenol Güneş’ten sürpriz kadro! (Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?) BJK KONYA 11’LER

Süper Lig’in 5. haftasına lider Galatasaray’ın arkasında 2. sırada giren Beşiktaş, sahasında sezon başında Süper Kupa’yı kaptırdığı Konyaspor’u ağırlıyor. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı ve muhtemel 11’ler…
KARTALDA TEK HEDEF 3 PUAN
Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 galibiyet 1 beraberlikle lider Galatasaray’ın ardından 2. sırayı alan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynayacağı zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında son Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Konyaspor’u ağırlıyor.
Hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda güçlü Portekiz temsilcisi Porto’yu 3-1’le deviren siyah beyazlılar, Konyaspor maçı öncesi oldukça moralli. Porto maçı sonrası Fenerbahçe maçını da düşünen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in, kritik maç öncesi kadroda rotasyon yapması ve fazla forma şansı bulamayan oyuncuları oynatması bekleniyor.
LENS, MEDEL VE NEGREDO İLK 11’DE
Beşiktaş’ın Konyaspor karşısında yedek ağırlık bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kartalda sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan yeni transferler Lens, Medel ve Negredo’nun Konyaspor maçında ilk 11’de olacağı iddia ediliyor.
KONYA’DA TEK EKSİK
Süper Lig'de bu sezon çıktıkları 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, bu akşamki mücadelede Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacak. Mustafa Reşit Akçay'ın takımında bu karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu Abdou Traore, sakatlığı sebebiyle Vodafone Park'taki oyunda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Moke Ömer Ali , Musa Araz, Mehdi , Fofana, Milosevic, Ezekiel