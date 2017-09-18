Şenol Güneş’ten sürpriz kadro! (Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?) BJK KONYA 11’LER

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz ay Süper Kupa maçında karşı karşıya gelen iki takım bu akşam Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in kadroda rotasyon yapması beklenen Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Konyaspor muhtemel 11'leri...

Süper Lig’in 5. haftasına lider Galatasaray’ın arkasında 2. sırada giren Beşiktaş, sahasında sezon başında Süper Kupa’yı kaptırdığı Konyaspor’u ağırlıyor. Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda rotasyon yapması bekleniyor. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı ve muhtemel 11’ler…

KARTALDA TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig’in ilk 4 haftasında 3 galibiyet 1 beraberlikle lider Galatasaray’ın ardından 2. sırayı alan Beşiktaş, önümüzdeki hafta oynayacağı zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi sahasında son Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Konyaspor’u ağırlıyor.

Kartal, Pazartesi sever! Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, geçen sezon haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçı da kazandı. İlgili Haberi Oku

Hafta içinde oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında deplasmanda güçlü Portekiz temsilcisi Porto’yu 3-1’le deviren siyah beyazlılar, Konyaspor maçı öncesi oldukça moralli. Porto maçı sonrası Fenerbahçe maçını da düşünen Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in, kritik maç öncesi kadroda rotasyon yapması ve fazla forma şansı bulamayan oyuncuları oynatması bekleniyor.

LENS, MEDEL VE NEGREDO İLK 11’DE

Beşiktaş’ın Konyaspor karşısında yedek ağırlık bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kartalda sezon başından beri fazla forma şansı bulamayan yeni transferler Lens, Medel ve Negredo’nun Konyaspor maçında ilk 11’de olacağı iddia ediliyor.

Yabancı kuralı 2019-20`den itibaren önce 8`e sonra kademeli olarak 5`e düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Kulüpler Birliği ve TFF, toplantı yapıp başkanların görüşünü alacak. Kuralın kademeli olarak azaltılacağı ve 2019-20'den itibaren yabancı sayısının önce 8'e sonra da her yıl 1'er eksilerek 5'e kadar düşeceği belirtildi İlgili Haberi Oku

KONYA’DA TEK EKSİK

Süper Lig'de bu sezon çıktıkları 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 galibiyetle ayrılan Yeşil-Beyazlılar, bu akşamki mücadelede Beşiktaş'a sürpriz yapmaya çalışacak. Mustafa Reşit Akçay'ın takımında bu karşılaşma öncesinde tek eksik bulunuyor. 28 yaşındaki hücum oyuncusu Abdou Traore, sakatlığı sebebiyle Vodafone Park'taki oyunda takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Pepe, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Moke Ömer Ali , Musa Araz, Mehdi , Fofana, Milosevic, Ezekiel