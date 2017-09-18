Beşiktaş – Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyıonlar Ligi'ne Porto zaferi ile başlayan Beşiktaş, lige dönüyor. Atiker Konyaspor ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor. Peki Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, bugün ligde Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçını hakem Serkan Çınar yönetecek. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde istatistikleri altüst etmeye devam ediyor. Geçen sezon hiç ‘Pazartesi sendromu' yaşamayan Kartal, haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçı da kazanmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ilk pazartesi maçını 16 Ocak'ta Osmanlıspor ile deplasmanda oynamış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Kartal, Güneş yönetimindeki 2 sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi dönüşlerinde sorun yaşamadı. Dönüşlerde 17 lig maçına çıkan siyah-beyazlıların 12 galibiyetle 36 puan toplaması dikkat çekiyor. 4 beraberlikle birlikte 40 puanlık büyük bir kazancın sahibi olan Beşiktaş'ın sadece 1 yenilgisi bulunuyor. Öte yandan Kartal, Konya'ya da acımıyor. 2015- 2016 sezonunda oynanan maçı evinde 4-0 kazanan Beşiktaş, geçen sezon da evinde 5-1 ile geçti.

BEŞİKTAŞ-ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de oynanacak olan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı beIN Sports 1’den canlı yayınlacak.