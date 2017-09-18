Beşiktaş-Atiker Konyaspor | Süper Lig 5. hafta karşılaşması

Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş Konyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlıyor.
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1'le geçen siyah beyazlılar, zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.
Saat 20:00'de başlayan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
Zorlu mücadeleyi ‘Skor’ farkıyla anbean canlı anlatımla takip edebilirsiniz.
ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN’A EMANET
Teknik direktör Şenol Güneş’in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.
Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba’nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı. Öte yandan Gary Medel de ilk kez 11’de forma giydi.
CUMALİ YAMAN SEREMONİDE
Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun’un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.
SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK’TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI
25 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park’ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.