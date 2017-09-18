Beşiktaş-Atiker Konyaspor | Süper Lig 5. hafta karşılaşması

Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı 'Skor' farkıyla sizlerle...

Süper Lig'de 5. haftanın son maçında Beşiktaş Konyaspor'u Vodafone Park'ta ağırlıyor.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu 3-1'le geçen siyah beyazlılar, zorlu Fenerbahçe derbisi öncesi kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor.

Saat 20:00'de başlayan Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Zorlu mücadeleyi ‘Skor’ farkıyla anbean canlı anlatımla takip edebilirsiniz.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçından fotoğraflar Spor Toto Süper Lig 5. haftasında Beşiktaş ile Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. İşte maçtan fotoğraflar... İlgili Haberi Oku

MAÇ KADROSU

Son dakika! Beşiktaş`a derbi öncesi sakatlık şoku Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede Adriano sakatlanarak oyunu yarıda bıraktı. Adriano'nun yerine Necip oyuna girerken; Brezilyalı'nın derbide oynayıp oynayamayacağı henüz net değil. İlgili Haberi Oku

ORTA SAHA ATİBA VE TOLGAY ARSLAN’A EMANET

Teknik direktör Şenol Güneş’in Atiker Konyaspor karşısında yaptığı bir diğer değişiklik de yine zorunluluktan oldu.

Porto maçında sakatlanan ve tedavisi devam eden Oğuzhan Özyakup maç kadrosunda olmadığı için Atiba’nın partneri olarak Tolgay Arslan sahadaki yerini aldı. Öte yandan Gary Medel de ilk kez 11’de forma giydi.

Beşiktaş`ta Gary Medel heyecanı! İlk kez 11`de Beşiktaş'ta yeni transfer Gary Medel, Atiker Konyaspor maçıyla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İlgili Haberi Oku

CUMALİ YAMAN SEREMONİDE

Beşiktaş maçını izleme talebinde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kelebek hastası Cumali Yaman, Cenk Tosun’un sürdüğü tekerlekli sandalye üstünde seremonide yer aldı.

SATRANÇ TAKIMI VODAFONE PARK’TA ŞAMPİYONLUK TURU ATTI

25 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş Satranç Takımı, Vodafone Park’ta maç öncesi tur attı ve taraftarları selamladı.