Başakşehir 2 Trabzonspor 2 maç özeti ve golleri (BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR GOL DÜELLOSU)

Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir Trabzonspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 2 penaltı ve 4 golün atıldığı muhteşem maçta, Burak Yılmaz'ın golleriyle Başakşehir deplasmanında iki kez öne geçen Trabzonspor, Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç'in gollerine engelleyemedi ve zorlu mücadele 2-2 sona erdi. İşte heyecan fırtınasına sahne olan Başakşehir Trabzonspor maç özeti, golleri ve önemli anları...

Başakşehir Trabzonspor maçı nefesleri kesti. Süper Lig’e bu yıl şampiyonluk parolasıyla başlayan iki takımın nefesleri kesen mücadelesi Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu ve Mevlüt Erdinç golleriyle 2-2 sona erdi. İşte gol düellosu olarak geçen Başakşehir Trabzonspor maç özeti, golleri ve önemli anları…

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

GOLLER PENALTILARLA GELDİ

Başakşehir Trabzonspor mücadelesi nefesleri kesti. Süper Lig’in 5. haftasında Başakşehir’e konuk olan bordo mavili takım, Burak Yılmaz’ın Volkan Babacan tarafından düşürülmesinden kazanılan penaltıyı atmasıyla deplasmanda 1-0 öne geçti.

İlk devrenin sonlarına doğru Adebayor’un sakatlanmasıyla sıkıntılı anlar yaşamaya başlayan Başakşehir ise, ceza sahasında bir elle oynama pozisyonu ile penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı Emre Belözoğlu kullandı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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TRABZONSPOR 2. YARIYA DA İYİ BAŞLADI

İkinci yarıya maça olduğu gibi yine Trabzonspor iyi başladı. Burak Yılmaz’ın nefis golüyle bir kez daha öne geçen bordo mavililer, daha sonra eline geçen fırsatları cömertçe harcadı. Başakşehir’in sezon başında Fransa’nın Metz takımından kiraladığı Mevlüt Erdinç sahneye çıktı ve durumu 2-2’ye getirerek yeniden eşitliği sağladı ve mücadele de bu şekilde sona erdi.

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Bu sonuçla Başakşehir 10 puana yükselirken, Trabzonspor 8 puanla haftayı tamamladı. Bordo-mavililer gelecek hafta Alanyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.