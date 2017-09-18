5 gol yiyen Köln’den kural hatası itirazı! Maç tekrarı istediler…

Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup olan Köln, yedikleri ikinci golde kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarlanması için başvuruda bulundu.

Borussia Dortmund – Köln mücadelesinde ilk yarının sonuna doğru Dortmund’un kullandığı köşe vuruşunda Köln kalecisi topu elinden kaçırdı. Ardından Dortmund’lu Sokratis boşta kalan topu filelere yolladı ancak hakem top çizgiyi geçmeden hemen önce düdüğünü çalarak kaleciye faul yapıldığına hükmetti ve golü iptal etti.

Daha sonra Video Asistan Hakem sistemi ile incelenen pozisyonda faul olmadığına ve golün geçerli sayılmasına karar verildi.

Habertürk’ün haberine göre Köln cephesi, top çizgiyi geçmeden düdük çaldığında oyunun durduğunu ve video hakemle gol kararı verilmesinin kural hatası olduğunu savunarak maçın tekrarını isteyeceklerini açıkladı.

Büyük skandal! Almanya`da sahayı karıştıran gol... Almanya 3. Ligi'nde Carl Zeiss Jena ile Meppen arasındaki karşılaşmada fair-play dışı atılan gol sonrasında saha karıştı. İlgili Haberi Oku