Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı

Fenerbahçe'de Aytemiz Alanyaspor maçında kulübeye çekilen Volkan Demirel, mücadele öncesinde ısınmaya çıkmadı.

Karşılaşmada kulübede yer alan Volkan Demirel ısınmaya çıkmadı. Genelde 3 kalecisi ile birden ısınmaya çıkan sarı lacivertlilerde kaptan Volkan Demirel çıkmayı tercih etmeyince 3. kaleci Erten ve Kameni ikilisi ısınmak için sahada yer aldılar.

Kameni sürprizi

Fenerbahçe çok gol yeme hastalığına çözüm olarak Volkan’ı kulübeye çekip kaleye Kameni’yi çekerek çözüm bulmaya çalıştı. Kameni bu sezon ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Turistlerin üzüntüsü

Fenerbahçe’ye izlemek için maça gelen çok sayıda turist passolig nedeniyle maça giremeyip geri döndüler. Yetkililerden yardım isteyen yabancı futbolseverler bir türlü çözüm bulunamayınca geri döndüler.

Yıldırım’dan destek

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım cezası nedeniyle maça gelemese de takımını otelden moral vererek gönderdi. Çok sayıda Fenerbahçeli yönetici karşılaşmayı protokol tribününde izledi.

(Hürriyet)

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