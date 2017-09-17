Vincent Janssen’den taraftarın yorumuna cevabı!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı sonrası Vincent Janssen, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe’nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen, Alanyaspor’u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Vincent Janssen’in maç sonu açıklamaları:

“Mutluyum bu akşam herkesin gösterdiği performanstan dolayı. Takım olarak iyi oynadık. 1-0’ı erken bulmayı başardık. Golü attıktan sonra biraz zorlandık. Golü kalemizde görmemize rağmen 2-1’i bulduk. İçeri bu skorla gitmek önemliydi. İkinci yarı profesyonel bir oyun oynayarak kazandık.”

TARAFTARIN OLUMLU YORUMLARI HAKKINDA…

“Çok mutluyum, onların bu yorumlarından ötürü. Ben bu kulüp için oynama gayretindeyim. Bugün de işimi yapmaya çalıştım saha içerisinde.”

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