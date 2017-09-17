Son dakika! U23 Kadınlar Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Türkiye, 2017 FIVB U23 (23 Yaş Altı) Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya’yı 15-12, 15-11, 15-13 ve 15-8'lik setlerle 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

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