Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Skor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Son dakika! U23 Kadınlar Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

Türkiye, 2017 FIVB U23 (23 Yaş Altı) Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Slovenya’yı 15-12, 15-11, 15-13 ve 15-8'lik setlerle 4-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.
21:4817 Eylül 2017
0
Son dakika! U23 Kadınlar Voleybol Milli Takımı dünya şampiyonu oldu

2017 FIVB U23 (23 Yaş Altı) Dünya Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, Slovenya’yı 15-12, 15-11, 15-13 ve 15-8’lik setlerle yenerek Dünya şampiyonu oldu.

U23 Milli Takımı, 2017 FIVB Kadınlar U23 Dünya Şampiyonası Finalleri'nde oynadığı yedi maçtan altısını kazanarak, kupanın sahibi oldu. Turnuvanın başından sonuna oyun disiplininden kopmadan, iyi oyun sergileyen, güçlü rakiplerini tek tek geçerek, hedefine adım adım ilerleyen, final maçında da güçlü rakibine karşı şans vermeyen Milli Takım, altın madalyayı Türkiye’ye kazandırdı.

U23 yaş kategorisinde üçüncü kez düzenlenen (2013 ve 2015) Dünya Şampiyonası'nda Türkiye 2015'de ikincilik kazanmıştı. Milli Takım kafilesi, yarın (18 Eylül Pazartesi) saat 12.30'da Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Milli Takımımız'ın Grup Maç Sonuçları

10 Eylül 2017 | Türkiye-Küba: 4-0 (15-12, 16-14, 17-15, 15-8)

11 Eylül 2017 | Brezilya-Türkiye: 4-0 (17-15, 15-12, 15-6 , 15-12)

12 Eylül 2017 | Türkiye-Kenya: 4-0 (15-6, 15-5, 15-12, 15-11)

14 Eylül 2017 | Türkiye-Japonya: 4-1 (15-12, 15-5, 15-9, 12-15, 15-8)

15 Eylül 2017 | Türkiye-Bulgaristan: 4-1 (15-9, 15-12, 15-11, 10-15, 15-13)

Yarı Final Maç Sonuçları

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 4-3 (11-15, 16-14, 11-15, 13-15, 15-7, 16-14, 15-8)

Slovenya-Bulgaristan: 4-1 (11-15, 15-10, 15-12, 18-16, 15-4)

Final Maç Sonuçları

Final 3/4 Maçı | Dominik Cumhuriyeti-Bulgaristan: 2-4 (15-12, 8-15, 11-15, 18-16, 11-15, 9-15)

Final 1/2 Maçı | Türkiye-Slovenya: 4-0 (15-12, 15-11, 15-13, 15-8)

İlk Dört Sıralaması

Türkiye

Slovenya

Bulgaristan

Dominik Cumhuriyeti

Etiketler
2017 FIVB Kadınlar U23 Dünya Şampiyonası U23 Kadınlar Voleybol Milli Takımı voleybol
Son güncelleme: 22:16 | 17.09.2017
Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER