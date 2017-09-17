Son dakika! EuroBasket 2017’de Sırbistan’ı yenen Slovenya şampiyon oldu

Sinan Erdem'de oynanan EuroBasket 2017 finalinde Slovenya, Sırbistan'ı 93-85 mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu

EuroBasket 2017’de büyük final Sinan Erdem’de gerçekleştirildi. Slovenya ve Sırbistan’ı bir araya getiren final mücadelesinde kazanan 93-85’lik skorla Slovenya oldu.

Slovenya’da Goran Dragic 35 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sırbistan’da Bogdan Bogdanovic 22 sayı kaydetti ve takımını 18 sayıyla oynayan Milan Macvan’la birlikte galibiyete taşıdı.

Slovenya’nın ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyarak öne götürdüğü maçta takımının 18 yaşındaki yıldızı Luka Doncic ribaund için sıçradığı bir pozisyonda inişte ayağını ters basınca sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Doncic 8 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynuyordu.

Buna rağmen oyuna tutunmayı başaran Slovenya, Sırbistan’ın baskısına rağmen 21 sayılı Klemen Prepelic ile ayakta kaldı ve şampiyonluğu getiren isimlerden oldu.

İspanya, Rusya`yı 93-85 mağlup etti EuroBasket 2017'nin son gününde Rusya ve İspanya üçüncülük maçında karşılaştı. İspanya Gasol Biraderler'in muhteşem oyunuyla parkeden 93-85 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu. İlgili Haberi Oku

Öte yandan Sırbistan’ın