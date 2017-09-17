Son dakika! Bülent Uygun Osmanlıspor’dan istifa etti

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun görevinden istifa etti.

Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasında Demir Grup Sivasspor’a evinde 4-2 mağlup olan Osmanlıspor’da Bülent Uygun görevinden istifa etti. Radyospor’a açıklamalarda bulunan Bülent Uygun, “En doğrusu istifa etmekti. Sözleşmeler olsa da hayatta her şey para demek değil. Maddiyat önemi olmamalı, bazen fedakarlık yapmak gerekir” dedi.

Kulübümüzdeki görevinden istifa eden Bülent Uygun hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. — Osmanlıspor FK (@OSMANLISPOR_FK) 17 Eylül 2017

Osmanlıspor da resmi Twitter hesabından Uygun’un istifasını duyurdu. Osmanlıspor, “Kulübümüzdeki görevinden istifa eden Bülent Uygun hocamıza emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullandı. Osmanlıspor ligin ilk beş haftasında yalnızca bir puan alabildi.

Osmanlıspor-Sivasspor: 2-4 Ligin beşinci haftasında Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada bütün goller ilk yarıda kaydedildi. İlgili Haberi Oku