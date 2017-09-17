Şenol Güneş’ten Atiker Konyaspor maçı için rotasyon!

Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor ile mücadele edecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda rotasyona gitmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş Süper Ligin 5.haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u ağırlayacak.

Yarın akşam Vodafone Park Stadı’nda saat 20:00’de başlayacak karşılaşmayı Serkan Çınar yönetecek.

İlk dört haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan toplayan Siyah Beyazlılar A.Konyaspor’u da yenerek yoluna devam etmek istiyor.

Yabancı kuralı 2019-20`den itibaren önce 8`e sonra kademeli olarak 5`e düşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen Kulüpler Birliği ve TFF, toplantı yapıp başkanların görüşünü alacak. Kuralın kademeli olarak azaltılacağı ve 2019-20'den itibaren yabancı sayısının önce 8'e sonra da her yıl 1'er eksilerek 5'e kadar düşeceği belirtildi İlgili Haberi Oku

TAKIMDA REHAVET YOK

Porto galibiyeti ile Avrupa basınının da dikkatlerini çeken ve başta Cenk olmak üzere oyuncuları manşetleri süsleyen Siyah Beyazlıların bu maçta rehavete kapılıp kapılmayacağı sıkça sorulan bir soru. Ancak son üç günde yapılan idmanlardaki futbolcuların çalışma ciddiyeti ve azmi A.Konyaspor karşısında herhangi bir rehavet yaşanmayacağını göstergesi. Bunun yanı sıra teknik direktör Şenol Güneş’in yapmayı düşündüğü rotasyonda sahaya çıkacak futbolcuların kendini gösterme isteği de Beşiktaş için ekstra bir güç olabilir.

ŞENOL GÜNEŞ AS OYUNCULARI DİNLENDİRECEK

Atiker Konyaspor maçından sonra Fenerbahçe,Leipzig ve Trabzonspor ile arka arkaya karşılaşacak Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in önemli rotasyonlar yapması bekleniyor. Hem geniş kadronun avantajlarını kullanmak hem de Negredo, Lens, Medel gibi oyuncuları takım oyununa daha fazla adapte etmek ve hazır tutmak isteyen Güneş, Konyaspor karşısında bu oyuncuların tamamından faydalanmak amacında.

Defans dörtlüsünde Tosic’in cezalı olması sebebiyle Matej Mitrovic, Pepe’nin partrneri olarak Konya karşısında sahadaki yerini alacak.Defans hattının diğer oyuncuları ise sol tarafta Caner sağ tarafta da Adriano veya Necip olacak.

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ORTA SAHA MEDEL-TOLGAY İKİLİSİNE EMANET

Oğuzhan Özyakup’un Porto maçında yaşadığı sakatlık sonrası oynamayacak oluşuyla orta sahada Tolgay Arslan’ın oynaması hemen hemen kesinleşmiş durumda. Tolgay Arslan’ın bu maçtaki partneri ise Gary Medel olacak. Porto maçında oyuna girdikten sonra takıma önemli ölçüde katkıda bulunan Medel’in herhangi bir sakatlık yaşamaması halinde Tolgay Arslan ile beraber orta ikilide oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hücum hattında da önemli değişiklikler yapması beklenen Güneş’in formayı sağ kanatta Lens’e ve ileri uçta da Negredo’ya vermesi A.Konyaspor maçı için beklenen diğer değişiklikler olacak. Talisca ve Babel ise hücum hattının diğer oyuncuları olacak.

BEŞİKTAŞ A.KONYASPOR’A KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, maç sonu olayları ile uzun süre gündemi meşgul eden ve ceza almasına sebep olan Süper Kupa maçı haricinde Atiker Konyaspor’a karşı oldukça üstün bir istatistiğe sahip.

Geçen sezon son maçta Vodafone Park’ta rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Siyah Beyazlılar ligte toplam 32 karşılaşmada 18 galibiyet alırken rakibine sadece 4 kez yenildi.

10 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibinin kalesine 66 gol atarken kendi kalesinde 28 gol görmüş.