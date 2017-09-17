Samet Aybaba: “Allah Türk futboluna yardım etsin!”

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Osmanlıspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ”Araya atılan topların etkili olacağını planlıyorduk, planlarımız tuttu” dedi. Ülke futbolu hakkında da konuşan Aybaba, "Allah Türk futboluna yardım etsin" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Osmalıspor’a konuk olan Demir Grup Sivasspor 2-1 geriye düştüğü maçtı 4-2 kazanmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ”Geçen haftalarda da belirtmiştim yeni katılan oyuncular var, onların adaptasyon süreci var. Sadece 4 gün idmana çıkan arkadaşlarımız var ama sahada birlikteliği ne mutlu ki sağlamışlar özellikle kulübedeki arkadaşlarımızın onlarla diyaloğu inanılmazdı. Rakibin savunmasının ağır olduğunu biliyorduk araya atılan topların etkili olacağını planlıyorduk planlarımız tuttu. Ama iki tane çok basit gol yedik bize yakışmadı bu goller. Bizim takım gelişmeye açık genç oyuncularımız var kaliteli yabancı oyuncularımız var biz bunları bir arada tutup başarma özelliğini onlara yansıtabilirsek ligin gerçekten iyi futbol oynayan keyif veren yukarıları hedefleyen bir Takım olma görüntüsü çıkar ortaya. Oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu. Osmanlıspor-Sivasspor: 2-4 Ligin beşinci haftasında Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada bütün goller ilk yarıda kaydedildi. İlgili Haberi Oku

“Allah Türk futboluna yardım etsin”Gündemde olan yabancı kuralına değinen Aybaba, ”Yabancı sınırlaması ile ilgilide sıcak bir gelişme var galiba düşürülmeye çalışılıyor. Biz yıllardır belirtiyoruz üretmeden üstüne katarak olmaz diye. Yine hata yapmaya başladık. Altan üretmeden bu işi halledemezsiniz. Gelin diyoruz futbolun içindeki herkese, teknik adamları nasıl geliştireceğimizi hep birlikte planlayalım. Futbolumuzu nasıl seyredilir bir hale getirecek planlayalım biz bunun için her zaman varız. Ama yönetenler maalesef bu konuyla ilgili sadece kendi kararları ortaya çıktığında futbolda bu hale düşüyor. Ben birinci kararın yanlış olduğu düşüncesindeydim hep, şimdi bu alınacak kararında yanlış olduğunu söylüyorum. Allah Türk futboluna yardım etsin” şeklinde konuştu.