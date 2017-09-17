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Premier Lig’de ilk 5 haftayı golsüz geçen Crystal Palace tarihe geçti

İngiltere'de ligin 5 haftasında gol atmayı bile başaramayan Crystal Palace, bunu başaran ilk takım oldu. Beşiktaşlı Cenk Tosun transferini son anda bitiremeyen Crystal'ın bu performansı ise Türk golcüye ne kadar ihtiyacı olduklarını ortaya çıkardı.
14:0417 Eylül 2017
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Premier Lig’de ilk 5 haftayı golsüz geçen Crystal Palace tarihe geçti

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, ligde ilk 5 haftada oynadığı maçlarda gol atamayınca lig tarihine geçti. Sezon başında Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’u transfer etmek isteyen Crystal Palace’ın kötü performansı, akıllara ‘Cenk Tosun olsaydı, böyle mi olurdu?’ sorusunu getirdi.

Sezona Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile başlayan Crystal Palace, sergilenen kötü performans nedeniyle geçtiğimiz hafta İngiliz direktör Roy Hodgson’ı göreve getirdi.

15 Eylül 2017 Cenk Tosun, Frank De Boer`i ağlattı! İlgili Haberi Oku

Ancak 5. hafta maçında Southampton’a 1-0 yenilen Crystal Palace’ta Hodgson-Frank de Boer değişikliği de fayda etmedi.

Crystal Palace bu yenilginin yanı sıra Premier Lig’de ilk 5 haftayı gol atamadan tamamlayan ilk takım olma unvanını almış oldu. Bu rekor daha önce 2005-06 sezonunun ilk 438 dakikasında golle tanışamayan Newcastle United’a aitti.

Ligin dibine demir atan Crystal Palace’ın ilk 5 haftada aldığı sonuçlar şöyle;

Crystal Palace 0-3 Huddersfield

Liverpool 1-0 Crystal Palace

Crystal Palace 0-2 Swansea City

Burnley 1-0 Crystal Palace

Crystal Palace 0-1 Southampton

17 Eylül 2017 Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup ve Cenk Tosun için 40 milyon euro istiyor Cenk için Tottenham devrede. Oğuzhan, eski kulübü Arsenal'ın takibinde. Başkan Fikret Orman “Kulübün menfaati önemlidir” diyerek satış için açık kapı bıraktı İlgili Haberi Oku

CENK TOSUN’U İSTEMİŞLERDİ

İngiliz ekibi transfer sezonunun son günlerinde Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun’u transfer etmek istedi ancak ödeme planında anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.

Etiketler
Cenk Tosun Crystal Palace
Son güncelleme: 14:09 | 17.09.2017
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