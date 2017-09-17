Premier Lig’de ilk 5 haftayı golsüz geçen Crystal Palace tarihe geçti

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, ligde ilk 5 haftada oynadığı maçlarda gol atamayınca lig tarihine geçti. Sezon başında Beşiktaş’ın golcüsü Cenk Tosun’u transfer etmek isteyen Crystal Palace’ın kötü performansı, akıllara ‘Cenk Tosun olsaydı, böyle mi olurdu?’ sorusunu getirdi.
Sezona Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile başlayan Crystal Palace, sergilenen kötü performans nedeniyle geçtiğimiz hafta İngiliz direktör Roy Hodgson’ı göreve getirdi.
Ancak 5. hafta maçında Southampton’a 1-0 yenilen Crystal Palace’ta Hodgson-Frank de Boer değişikliği de fayda etmedi.
Crystal Palace bu yenilginin yanı sıra Premier Lig’de ilk 5 haftayı gol atamadan tamamlayan ilk takım olma unvanını almış oldu. Bu rekor daha önce 2005-06 sezonunun ilk 438 dakikasında golle tanışamayan Newcastle United’a aitti.
Ligin dibine demir atan Crystal Palace’ın ilk 5 haftada aldığı sonuçlar şöyle;
Crystal Palace 0-3 Huddersfield
Liverpool 1-0 Crystal Palace
Crystal Palace 0-2 Swansea City
Burnley 1-0 Crystal Palace
Crystal Palace 0-1 Southampton
CENK TOSUN’U İSTEMİŞLERDİ
İngiliz ekibi transfer sezonunun son günlerinde Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Cenk Tosun’u transfer etmek istedi ancak ödeme planında anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer gerçekleşmedi.