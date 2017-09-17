Premier Lig’de ilk 5 haftayı golsüz geçen Crystal Palace tarihe geçti

İngiltere'de ligin 5 haftasında gol atmayı bile başaramayan Crystal Palace, bunu başaran ilk takım oldu. Beşiktaşlı Cenk Tosun transferini son anda bitiremeyen Crystal'ın bu performansı ise Türk golcüye ne kadar ihtiyacı olduklarını ortaya çıkardı.

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