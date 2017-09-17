Ozan Tufan sözünü tutuyor!

Fenerbahçe'de fazla kilolarıyla eleştirilen Ozan Tufan, ekstra çalışmalarla kilo vermeyi sürdürüyor. Ozan geçen gün katıldığı bir düğünde ise fit görüntüsüyle dikkat çekti.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan, dün akşam katıldığı bir düğünde fit görüntüsüyle dikkat çekti. Kilolarıyla eleştirilere maruz kalan genç ismin kilo verdiği görüldü.

Uzun süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan, kulüp tesislerinde yaptığı salon çalışmalarını sosyal medya hesabından paylaşıyordu. Antrenörlerinin kendisi için hazırladığı programı uygulayan futbolcunun 3-4 kilo verdiği aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere sarı lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Fernandao da verdiği kilolarla önceki günlerde gündem haline geldi.

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