Nevzat Aydın’dan Bülent Uygun’a gönderme

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Süper Lig’de kötü günler geçiren Osmanlıspor takımının teknik direkötü Bülent Uygun’a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.
Sosyal medya hesabından 6 sene önceki paylaşımını tekrar paylaşan Nevzat Uygun şu ifadeyi palaştı:
”Bülent Uygun da mahalle takımını çalıştırır bundan sonra.”
Bu ilk paylaşım değil
Geçen sezon Gaziantepspor’u çalıştıran Bülent Uygun ligin 30. haftasında Akhisar Belediyespor’a 6-0 mağlup olduktan sonra Nevzat Aydın bu tür bir paylaşımda daha bulunmuştu.
‘5 yeriz, 7 yeriz ama 6 yemeyiz. 7 yeriz, 9 yeriz ama 8 yemeyiz’ 6 yedi” tweetini attı. Uygun, geçmişte benzer bir açıklaması olmuştu.
(Fanatik)