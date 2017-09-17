Nevzat Aydın’dan Bülent Uygun’a gönderme

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Osmanlıspor'un kendi sahasında Sivasspor'a 4-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun'a göndermede bulundu.

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Süper Lig’de kötü günler geçiren Osmanlıspor takımının teknik direkötü Bülent Uygun’a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından 6 sene önceki paylaşımını tekrar paylaşan Nevzat Uygun şu ifadeyi palaştı:

”Bülent Uygun da mahalle takımını çalıştırır bundan sonra.”

Bu ilk paylaşım değil

Geçen sezon Gaziantepspor’u çalıştıran Bülent Uygun ligin 30. haftasında Akhisar Belediyespor’a 6-0 mağlup olduktan sonra Nevzat Aydın bu tür bir paylaşımda daha bulunmuştu.

‘5 yeriz, 7 yeriz ama 6 yemeyiz. 7 yeriz, 9 yeriz ama 8 yemeyiz’ 6 yedi” tweetini attı. Uygun, geçmişte benzer bir açıklaması olmuştu.

(Fanatik)

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