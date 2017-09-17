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Nevzat Aydın’dan Bülent Uygun’a gönderme

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Osmanlıspor'un kendi sahasında Sivasspor'a 4-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun'a göndermede bulundu.
20:4117 Eylül 2017
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Nevzat Aydın’dan Bülent Uygun’a gönderme

Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Süper Lig’de kötü günler geçiren Osmanlıspor takımının teknik direkötü Bülent Uygun’a sosyal medya hesabından göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından 6 sene önceki paylaşımını tekrar paylaşan Nevzat Uygun şu ifadeyi palaştı:

”Bülent Uygun da mahalle takımını çalıştırır bundan sonra.”

Bu ilk paylaşım değil

Geçen sezon Gaziantepspor’u çalıştıran Bülent Uygun ligin 30. haftasında Akhisar Belediyespor’a 6-0 mağlup olduktan sonra Nevzat Aydın bu tür bir paylaşımda daha bulunmuştu.

‘5 yeriz, 7 yeriz ama 6 yemeyiz. 7 yeriz, 9 yeriz ama 8 yemeyiz’ 6 yedi” tweetini attı. Uygun, geçmişte benzer bir açıklaması olmuştu.

(Fanatik)

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Etiketler
bülent uygun Nevzat Aydın Osmanlıspor trabzonspor
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