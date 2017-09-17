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Milan evinde yenilmiyor! Milan – Udinese 2-1 

İtalya Ligi'nin 4'üncü haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, San Siro Stadyumu'nda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.
21:1217 Eylül 2017
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Milan evinde yenilmiyor! Milan – Udinese 2-1 

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 69’uncu dakikada Bonaventura’nın yerine oyuna dahil oldu.

Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 22 ve 31’inci dakikalarda Nikola Kalinic atarken, Udinese’nin tek golü 28’inci dakikada Lasagna’dan geldi.

17 Eylül 2017 Paulo Dybala`dan gövde gösterisi: Sassuolo 1-3 Juventus Juventus, Sassuolo deplasmanında yıldızı Paulo Dybala'nın şovuyla ve tarihi performansıyla 3-1 galip gelerek 3 puanı kaptı. Arjantinli futbolcu 100. maçında hat-trick yaparak 52 gole ulaştı. Öte yandan ligin ilk dört haftasında sekiz gol atan Wayne Rooney'den sonra beş büyük ligde bunu başaran ilk isim Dybala oldu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
AC Milan Hakan Çalhanoğlu italya seria a udinese
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