Milan evinde yenilmiyor! Milan – Udinese 2-1 

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 69&#8217;uncu dakikada Bonaventura&#8217;nın yerine oyuna dahil oldu.. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri, 22 ve 31&#8217;inci dakikalarda Nikola Kalinic atarken, Udinese&#8217;nin tek golü 28&#8217;inci dakikada Lasagna&#8217;dan geldi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t17 Eylül 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tPaulo Dybala`dan gövde gösterisi: Sassuolo 1-3 Juventus\r. \t\t\t\tJuventus, Sassuolo deplasmanında yıldızı Paulo Dybala'nın şovuyla ve tarihi performansıyla 3-1 galip gelerek 3 puanı kaptı. Arjantinli futbolcu 100. maçında hat-trick yaparak 52 gole ulaştı. Öte yandan ligin ilk dört haftasında sekiz gol atan Wayne Rooney'den sonra beş büyük ligde bunu başaran ilk isim Dybala oldu.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .