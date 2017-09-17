Londra derbisinde Chelsea ile Arsenal yenişemedi

Son şampiyon Chelsea, Arsenal'ı konuk etti. Londra derbisinde gol sesi çıkmazken 87'de David Luiz kırmızı kart gördü. Wenger ise Conte'ye karşı üstünlüğünü sürdürdü.

Premier League’de 5. hafta Londra derbisine sahne oldu. Chelsea’nin Arsenal’ı konuk ettiği mücadele 0-0 sonuçlandı. 2014-2015 sezonundan bu yana iki takım ilk kez 0-0 berabere kalırken sonuç iki tarafın da işine yaramadı.

Puanların paylaşıldığı karşılaşmanın 87. dakikasında David Luiz, Arsenal’dan Sead Kolasinac’a yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü. Arsenal’da taraftarların büyük bir bölümünün tepki gösterdiği Arsene Wenger ise Antonio Conte’ye karşı üstünlüğünü sürdürdü. Deneyimli teknik adam, Conte ile karşı karşıya geldiği 5 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik elde ederken yalnızca bir kez mağlup oldu. Bu sonuçla Chelsea, puanını 10’a yükseltirken, Arsenal ise puanını 7 yaptı. Deportivo Alaves 0-3 Villarreal | La Liga 4. hafta İspanya La Liga 4. hafta karşılaşmasında Alaves'e konuk olan Villarreal, 3-0 galip geldi. Milli futbolcu Enes Ünal son 10 dakikada forma şansı buldu. İlgili Haberi Oku