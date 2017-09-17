Kartal, Pazartesi sever!

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, geçen sezon haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçı da kazandı.

Süper Lig'de yarın Atiker Konyaspor'u Vodafone Park'ta konuk edecek olan Beşiktaş, bu sezon ilk kez pazartesi günü sahaya çıkacak. Son iki yılın şampiyonu Kara Kartal, geçen sezon pazartesi sendromu hiç yaşamadı ve haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçın tamamını kazanmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, 2016-2017'de ilk pazartesi maçını 16 Ocak'ta Osmanlıspor ile deplasmanda oynamış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sonraki hafta da Aytemiz Alanyaspor'un misafiri olan olan Beşiktaş bu kez de 4-1'lik sonuçla istediğini almayı bilmişti.

TALISCA'DAN 3 GOL

30 Ocak'ta Atiker Konyaspor'u yarın olacağı gibi konuk eden Kartal, 5-1 ile kendi adına sezonun en gollü zaferini elde ederken 27 Şubat'taki G.Saray derbisinden de tek golle 3 puanı çıkarmıştı. Şenol Güneş'in öğrencileri 24 Nisan'da Adanaspor'u 3-2 mağlup ederken 15 Mayıs'ta da Bursaspor'u 2-0'la geçmişti.

Pazartesi günleri oynanan bu söz konusu 6 maçta siyah-beyazlıların en etkili ismi ise Cenk Tosun oldu. Milli santrfor; Osmanlı, Alanya ve Bursa maçlarında 1'er gol kaydederken Konya'ya karşı ise hat-trick yapmıştı. Pazartesi maçlarında Talisca 3, Babel de 2 gol atarken Oğuzhan, Quaresma ve Tosic'in 1'er golünün yanı sıra takımdan ayrılan oyunculardan Aboubakar 2, Marcelo da 1 kez fileleri sarsmıştı.