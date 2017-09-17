İspanya, Rusya’yı 93-85 mağlup etti

EuroBasket 2017'nin son gününde Rusya ve İspanya üçüncülük maçında karşılaştı. İspanya Gasol Biraderler'in muhteşem oyunuyla parkeden 93-85 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

FIBA EuroBasket 2017’nin son gününde Rusya ve İspanya üçüncülük maçında bir araya geldi. Sinan Erdem’deki zorlu mücadelede İspanya, parkeden 93-85’lik sonuçla galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren İspanya’yı üçüncü çeyrekte ve son çeyrekte yakalamayı başaran Rusya; buna rağmen Gasol Biraderler’in parkenin iki tarafında da yeniden devreye girmesiyle maçı kazanmayı bildi.

İspanya’da Pau Gasol, 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynarken kardeşi Marc Gasol ise 25 sayı ve 4 ribaunda imza attı. Sergio Rodriguez ise 16 sayısının yanına 9 asist ekleyerek iki Gasol’ü hücumda besleyen isim oldu.

Rusya’da ise Alexey Shved 18 sayı kaydederken, Timofey Mozgov 14 sayı ve 10 ribaundla mücadele etti.