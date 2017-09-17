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İspanya, Rusya’yı 93-85 mağlup etti

EuroBasket 2017'nin son gününde Rusya ve İspanya üçüncülük maçında karşılaştı. İspanya Gasol Biraderler'in muhteşem oyunuyla parkeden 93-85 galip ayrıldı ve Avrupa üçüncüsü oldu.
19:1017 Eylül 2017
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İspanya, Rusya’yı 93-85 mağlup etti

FIBA EuroBasket 2017’nin son gününde Rusya ve İspanya üçüncülük maçında bir araya geldi. Sinan Erdem’deki zorlu mücadelede İspanya, parkeden 93-85’lik sonuçla galip ayrıldı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren İspanya’yı üçüncü çeyrekte ve son çeyrekte yakalamayı başaran Rusya; buna rağmen Gasol Biraderler’in parkenin iki tarafında da yeniden devreye girmesiyle maçı kazanmayı bildi.

İspanya’da Pau Gasol, 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist ve 3 blokla oynarken kardeşi Marc Gasol ise 25 sayı ve 4 ribaunda imza attı. Sergio Rodriguez ise 16 sayısının yanına 9 asist ekleyerek iki Gasol’ü hücumda besleyen isim oldu.

Rusya’da ise Alexey Shved 18 sayı kaydederken, Timofey Mozgov 14 sayı ve 10 ribaundla mücadele etti.

Etiketler
Eurobasket 2017 ispanya Marc Gasol Pau Gasol rusya
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