Göztepe taraftarıyla buluştu

14 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, nihayet evinde taraftarıyla buluştu. Cezası nedeniyle ilk iki iç saha maçını seyircisinden mahrum bir şekilde oynayan Göz Göz, Gençlerbirliği maçıyla taraftarına kavuştu.

Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasında Göztepe, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Zorlu müsabaka Göztepe taraftarı için farklı bir anlam taşıyordu zira Göz Göz taraftarları 14 sene sonra ilk kez bir Süper Lig maçında kendi tribünlerdeki yerlerini almış oldu. Maçın ilk düdüğüyle hep bir ağızdan İsyan Marşı’nı söyleyen tribünlerin görüntüsü tüyleri diken diken eden cinstendi.

Canlı anlatım | Göztepe - Gençlerbirliği Ligin beşinci haftasında Göztepe ile Gençlerbirliği bir araya geliyor. İzmir ekibinin seyircisiyle buluşacağı mücadelenin canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

Play-off finalinde verilen ceza nedeniyle ilk iki iç saha maçında takımıyla buluşamayan sarı-kırmızılılar büyük buluşma için beşinci haftaya kadar beklemek zorunda kaldı. İlk hafta konuğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe üçüncü hafta ise Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.