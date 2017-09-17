Göztepe taraftarıyla buluştu

Spor Toto Süper Lig’in beşinci haftasında Göztepe, Gençlerbirliği’ni ağırladı. Zorlu müsabaka Göztepe taraftarı için farklı bir anlam taşıyordu zira Göz Göz taraftarları 14 sene sonra ilk kez bir Süper Lig maçında kendi tribünlerdeki yerlerini almış oldu. Maçın ilk düdüğüyle hep bir ağızdan İsyan Marşı’nı söyleyen tribünlerin görüntüsü tüyleri diken diken eden cinstendi.
Play-off finalinde verilen ceza nedeniyle ilk iki iç saha maçında takımıyla buluşamayan sarı-kırmızılılar büyük buluşma için beşinci haftaya kadar beklemek zorunda kaldı. İlk hafta konuğu Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe üçüncü hafta ise Trabzonspor’u 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.
Göztepe Kale Arkası Ateş Ediyor! pic.twitter.com/Qu0oOb06h1
— Göztepe GK (@GoztepeGK) 17 Eylül 2017