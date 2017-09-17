Golü koklayan adam

Galatasaray'ın geçen hafta Antalya'da ortaya koyduğu vasat futbol ve kaybettiği iki puandan sonra Kasımpaşa önünde nasıl bir futbol sergileyeceği merak konusuydu. Bu sezon evindeki tüm maçlarda olduğu gibi müthiş bir seyirci desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, ligin güçlü ve ters takımlarından Kasımpaşa önünde o ilk üç haftadaki gibi etkili futboluyla maçı kazandı. Yani kısacası Antalya'da ara verdiği müthiş futboluna devam etti.

İlk yarıdaki tempo Süper Lig kalitesinin çok üzerindeydi. Her iki takım futbolcularını da kutlamak lazım. Kasımpaşa kalecisi Ramazan müthiş kurtarışlar yapsa da ilk yarının son dakikalarında gelen golde yapacağı bir şey yoktu.

Gomis için ayrı bir parantez açıyorum. Şu anda tartışmasız ligin en dominant golcüsü. Adeta golü kokluyor. Konsantrasyonu, fırsatçılığı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle Galatasaray'a çok büyük güç katıyor. İlk 5 haftada her maçta fileleri sarsmayı başardı ve 7 gole ulaştı. Uzun zamandır bu kadar etkileyici bir başlangıç yapan forvet hatırlamıyorum. Gomis transferini yapanları tebrik etmek lazım.

Galatasaray müthiş bir tempo ile oynadı, fizik kalitesi ve yıldızlarıyla sonuca gitti. Latovlevici ilk maçı olmasına rağmen sırıtmadı. Mariano, Maicon, Fernando ve Ndiaye gibi isimler de ilk 3 haftadaki gibiydi. Gomis'in attığı ikinci golden önce Serdar Aziz'in kırık burnuna rağmen topa kafasını sokup yaptığı asist ise alkışlanacak cinstendi. Oyuna son bölümde dahil olan Feghouli de ilerleyen haftalarda takımına büyük güç katacağını, kısa sürede yaptığı hareketlerle gösterdi.

Hakem Cüneyt Çakır, Gomis'in rakibine yaptığı faulde sarı kart vermeliydi, bir tek orada hata yaptı. Onun dışında kartları yerindeydi, Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyonda verdiği devam kararı doğruydu.