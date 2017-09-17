Giuliano: “Bu galibiyet özgüven için önemliydi”

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydeden Brezilyalı yıldız Giuliano Victor De Paula, galibiyetin önemine değindi ve saha içinde elinden geleni yaptığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Giuliano, “Taraftarlarımıza arkamızda oldukları için teşekkür ediyorum. Kazanmaya ihtiyacımız olan bu maçta destek gösterdiler. Bu galibiyet özgüven için önemliydi. Bu skordan dolayı mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Saha içinde elimden geleni yapmaya gayret gösterdim. Hocamızın isteklerini yansıtmaya gayret gösterdim. Önemlisi takımın performansıydı. Birçok oyuncumuz var. Uyum sürecimizi en iyi şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz. Yeni yeni birbirimizi tanıyoruz. Skorlar da daha iyi olacaktır uyumumuz arttıkça” dedi.

Alex’le kıyaslanmanın hem iyi hem de kötü olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, “O harika bir oyuncu ama ben Giuliano’yum. Ben kendi tarihimi yazmak istiyorum. Alex cümleleri ile yaşamak istemiyorum. Her zamanki penaltı stilim. Ben her zaman böyle atarım penaltıyı. Güzel bir vuruş oldu, kaleciyi istediğim gibi terse yatırabildim. Endişemi üzerimden alan, özgüvenimi arttıran bir penaltı vuruşu oldu. Benim için bundan sonra işler daha kolay olacaktır” şeklinde konuştu.

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