Galatasaray’ın 13 puanı 13 golle geldi

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 5 haftada topladığı 13 puanı 13 golle aldı.

Sezonu yaptığı transferler ve oynadığı oyunla iddialı giren Galatasaray, Süper Lig'in ilk 5 haftasında yenilgi yüzü görmedi. Aslan, toplandığı 13 puanla şu anda zirve yarışına kayıpsız gidiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 5 haftada 4 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, topladığı 13 puanı, rakip fileleri 13 kez havalandırarak aldı. Tudor'un öğrencileri, 5 maçta ise kalesinde 3 gol gördü. Galatasaray; Kayseri'ye 4, Osmanlıspor’a 3, Sivasspor’a 3, Antalyaspor’a 1 ve son maçta da Kasımpaşa’ya 2 gol attı. Bu gollerin 7’sini Fransız golcü Bafetimbi Gomis kaydetti. `Cincon Arena` paylaşımı yapan Türk Telekom Arena görevlisi işten çıkartıldı Galatasaraylı yönetici Selim Arda Üçer, Türk Telekom Arena Stadı'nda çalışan ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Cincon Arena' yazan görevlinin işine son verildiğini açıkladı İlgili Haberi Oku