GS Kasımpaşa özet ve goller (GOMIS ATIYOR CİMBOM KAZANIYOR)

Galatasaray Kasımpaşa'yı da geçti. İlk 4 haftada 11 gol atarak ligin en golcü takımı olan Galatasaray, 5. haftada evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı da 2-0 yenerek liderliğini perçinledi. Cimbom'da Bafetimbi Gomis 5. haftada 7. golüne ulaşarak muhteşem bir istatistiğe imza attı. İşte Galatasaray Kasımpaşa golleri, maç özeti ve önemli anları...

Bafetimbi Gomis atıyor Galatasaray kazanıyor. Süper Lig’de bu sezon oynadığı tüm maçlarda gol sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, 5. haftada Kasımpaşa’yı da boş geçmedi. İşte Gomis’in golleriyle Galatasaray Kasımpaşa maç özeti, golleri ve kritik anları…

GOMIS GOL OLDU YAĞIYOR!

Süper Lig’de daha ilk haftadan liderliği eline geçiren ve en çok gol atıp en az gol yiyen iki takımdan biri olan Galatasaray, 5. haftada evinde konuk ettiği Kasımpaşa karşısında da iyi oyununu sürdürdü ve Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis’in iki güzel golüyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

İlk yarıda 25 kez ceza sahasına giren Cimbom, rakibini ise sadece 1 kez ceza sahasına soktu. Baştan sona üstün bir oyun oynayan sarı kırmızılılarda Gomis, Mariano, Fernando ve Maicon taraftardan büyük övgü aldı.

Rıdvan Dilmen`den flaş Gomis açıklaması... Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen önemli açıklamalarda bulundu... İlgili Haberi Oku

İLK 11’DE TEK DEĞİŞİKLİK

Tudor ilk 4 haftalık kadroda tek değişiklik yaparak Linnes'i kesti ve Latovlevici'yi ilk 11'de görevlendirdi. 41 bin 710 taraftarın önünde oynanan mücadelenin ilk golü 44. dakikada geldi. Gomis karşısındaki rakip futbolcuyu yere yatırıp topu düzeltip topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Yeni transferlerden Feghouli de Galatasaray taraftarının önüne ilk kez çıktı. Cezayirli futbolcu 71. dakikada Tolga'nın yerine oyuna girdi.

Cenk Ergün: “Takımın bu seneki özelliği coşkulu ve istekli oynaması” Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Bizim takımın bu seneki özelliği coşkulu ve istekli oynaması” dedi. İlgili Haberi Oku

79. dakikada ise Gomis bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Geride kalan dakikalarda skor değişmedi.

Bu sonuçla Galataaray 13 puana yükselirken, Kasımpaşa 7 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım gelecek hafta Bursaspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise Kayserispor'u sahasında ağırlayacak.