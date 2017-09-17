Fikret Orman özveriyi görmezden gelmedi!

Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş’ta, futbolcuların hem lige hem de Avrupa serüvenine iyi başlaması Siyah-Beyazlılar’ı memnun ederken, onlar da üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için düğmeye bastı.

Son olarak Karabük deplasmanından 10 kişi kalınması ve penaltı kaçırılmasına karşın 3 puan çıkarmayı başaran futbolcuların, Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu da 3-1 mağlup etmesiyle yönetim kesenin ağzını açtı. Başkan Fikret Orman'ın talimatı ile ağustos ayının geciken maaşlarının bir kaynak bulunup derhal ödenmesi kararı alındı… Yönetimin 7 milyon Euro'yu bulan bu parayı bugün hesaplara yatıracağı öğrenildi… Kartal, Pazartesi sever! Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, geçen sezon haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçı da kazandı. İlgili Haberi Oku

ŞAMPİYONLUK PRİMLERİNİN BİR KISMI ÖDENDİ

Habertürk’ün haberine göre; Bunun yanı sıra Beşiktaş yönetiminin geçen sezonun şampiyonluk primlerinin bir kısmını ödediği kaydedildi. Adam başı 300 bin lira olarak belirlenen şampiyonluk primlerinin yarısını futbolculara dağıtan Siyah-Beyazlı kurmayların, diğer kalan bölümü de önümüzdeki ay ödemeyi planladığı belirtildi.

“BU TECRÜBEYİ KULLANMAK İSTİYORUZ”

Porto deplasmanında tarih yazılması, Beşiktaş Yönetimi ve camiasını Avrupa'daki ‘kupa hedefi' için iyice umutlandırdı. Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, takımın bu sezon daha çok tecrübeli olduğunu belirterek, “Çok kaliteli ve deneyimli isimlerden kurulu bir kadromuz var. Hocamız başta olmak üzere birçok oyuncu Avrupa'da derin tecrübeye sahip. Bu tecrübeyi kullanmak istiyoruz. Takıma bakıldığında yaş ortalaması yüksek ama bu bize ligde avantaj olacak. Önümüzdeki sezon ise gençleşmeye başlayacağız” dedi. Beşiktaş`a gelenin değeri artıyor! Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un değeri 500 bin Euro'dan 15 Milyon Euro bandına çıkarken; Cenk Tosun, Tolgay Arslan, Ricardo Quaresma el yakıyor! İlgili Haberi Oku