Fenerbahçe’de Martin Skrtel’in ardından Mehmet Topal da kadroya alınmadı

Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de Martin Skrtel'in ardından, adalesindeki sakatlık nedeniyle Mehmet Topal da kadroya alınmadı

Fenerbahçe, Aytemiz Alanya ile oynayacağı maç öncesinde peş peşe gelen sakatlık haberleri ile sarsıldı.

Gazete Habertürk’ün haberine göre, savunmanın önemli isimlerinden Martin Skrtel son üç gündür idmanlara çıkamıyordu. Slovak yıldız dün son kez kontrolden geçirildi ancak ağrılarının dinmediği ortaya çıkınca kadroya alınmadı.

Skrtel'in ardından bir kötü haber de Mehmet Topal'dan geldi. Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli ismi de adalesindeki sakatlık nedeniyle riske edilmedi ve bu nedenle Alanya maçının kadrosuna alınmadı.

Ekici ve Fernandao ise uzun süre sonra kadroda yer aldı.

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