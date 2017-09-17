Fenerbahçe’de Aykut Kocaman, Alanyaspor galibiyetini değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Oyunumuz oturana kadar sonuç almamız gerekiyordu ancak ilk dört hafta bu olmadı. Bu sefer başardık lakin bunun arkasını Beşiktaş ve Akhisar maçına bağlamamız lazım" dedi.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Alanyaspor’u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman müsabakayı değerlendirdi. Kocaman, “Oyunumuz oturana kadar sonuç almamız gerekiyordu ancak ilk dört hafta bu olmadı. Bu sefer başardık lakin bunun arkasını Beşiktaş ve Akhisar maçına bağlamamız lazım. Sonra da milli maç arasından sonra hedefe koşar adım gitmemiz gerekiyor” dedi. Mathieu Valbuena: `Futbolu çok seviyorum` Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mathieu Valbuena, Alanyaspor maçı sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

Alanyaspor’un güçlü bir rakip olduğuna değinen Kocaman, “Hızlı oynayan güçlü bir Alanyaspor karşısında kuvvetli bir skor aldık. 1-0’a kadar olan bölümü doğru oynamaya çalıştık. Nabil Dirar’ın sakatlığından sonra problemlerimiz arttı ve buna karşı koyamadık. Devre sonunda Valbuena’nın attığı gol bizi rahatlattı. Mehmet Ekici’nin pozisyonuna alışmasıyla oyunun kontrolünü aldık. Skor iyi ama Beşiktaş ve Akhisar maçını da ekleyebilirsek anlamlı olacak. Bazı şeyler kontrolümüz dışına çıktığında panik havası olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynanacak Beşiktaş maçını da değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, “Burada hazırlıktan bahsetmenin anlamı yok. Derbi ‘hazır değiliz’ diyerek anlamlandıramayacağımız bir maç. Mutlak kazanmak istediğimiz ve bu yolda her şeyimizi ortaya koyacağımız bir maç olacak” diye konuştu. Alanyaspor-Fenerbahçe 1-4 Sezon başından bu yana alınan kötü sonuçlar nedeniyle adeta büyük bir bunalım geçiren Fenerbahçe, ligin 4. haftasında konuk olduğu Alanyaspor'u yeni transferleri Janssen, Valbuena(2) ve Giulinao'nun golleriyle 4-1 mağlup ederek Beşiktaş maçı öncesi moral depoladı. İlgili Haberi Oku