Ersun Yanal: “İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes görecektir”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “İyi bir rekabet var. İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes sindirecektir” dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her iki takımın da kazanmaya yakın olduğunu söyleyen Ersun Yanal, “Kazanmaya yakın olduk ama rakibin kalitesi, deneyimi ve özgüveni oldukça yüksek. Özellikle skoru değiştirebileceğimizi belki biraz daha rakibi etkileyebilirdik. Yeni gelen oyuncularımız var. Onların katkısıyla gelişen takımız. Genç oyuncular ve deneyimlilerle henüz başında olduğumuzu düşünüyorum. Belirli bölümlerde iyi ritmi yakaladık. Maç lehimize de sonuçlanabilirdi. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Bu oyun ilerleyen haftalarda gelişebilir” şeklinde konuştu.

“Burak'ın kalitesi ortada”

Yanal, Burak Yılmaz'ı henüz istedikleri gibi oynatamadıklarını dile getirerek, “Tahminde bulunmak oldukça zor. Ben tahminci değilim. Burak'ın kalitesi ve mücadelesi ortada. Ondan beklentilere cevap verecektir. Takımı için fedakarlıkta bulunacaktır. Burak'ı henüz sağlıklı şekilde oynatamadık” diye konuştu.

“Abdülkadir'i Türk futboluna kazandırmalıyız”

Genç oyuncu Abdülkadir Ömür hakkında da yorum yapan tecrübeli teknik adam, “Abdülkadir, kimseyle kıyaslanacak bir oyuncu değil. Abdulkadir için uzun bir yol var önünde. Beklentilerin ötesinde gerçekle yüzleşecek. Zorlu bir ligde kendini geliştirmek olacak. Biz oldukça memnunuz. Yusuf, Okay gibi yetenekli oyuncular var. Bunları kazanan gelişen iyi bir kadro olma yolunda oldukça fazla bir adım atan bir kadro olduk. Abdülkadir'in önünde uzun bir yol var. Bu yeteneği Türk futboluna sindirerek kazandırmalıyız” açıklamasını yaptı.

“Sonuca göre konuşmamak gerekiyor”

Yanal, oyun içinde yaptığı hamlelerle ilgili konuşarak, “Oyun gayet iyiydi. Gole yakındık. Hatta Yusuf'un direkten dönen bir topu var. Ritm yakalamış bir takımın oyuncu değiştirme zorunluluğu mu var? Bazen 45’de değiştiriyorsanız sihirbaz oluyorsunuz herkes sonuca göre konuşuyor. Sonuca göre konuşmamak gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

“İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes görecektir”

Medipol Başakşehir karşısında sahada olmayan ve sakatlığı bulunan oyuncularına değinen Yanal, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:“Durica'nın sakatlığı vardı. Uzun zamandan beri problemleri vardı. Milli takımdan döndüğünde de vardı. Hubocan oynayacaktır. Kariyeri belli bir oyuncu. Ama şu anda takım içinde giden bir oyun var. Bugünkü maçta oyuncularımız gayet iyi mücadele ettiler. Sosa bu ülkeyi hepimizden daha iyi biliyor. Onda bir sorun yok. Bizim Volkan'ı hazırlamamız Burak'ı hazırlayarak iyi duruma getirmemiz gerekiyor. Abdülkadir'in önünü açmamız gerekiyor. Castillo sakatlıktan dönüyor. 1 hafta sonra bizimle olacak. İyi bir rekabet var. İyi bir takım olduğumuzu yavaş yavaş herkes sindirecektir.”

Başakşehir 2-2 Trabzonspor / Maç Özeti Trabzonspor'un Burak Yılmaz ile iki kez öne geçtiği maçta Başakşehir, rakibini Emre ve Mevlüt'ün golleriyle yakaladı. 2 penaltının çıktığı mücadele 2-2 sona ererken, takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı. İlgili Haberi Oku