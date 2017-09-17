Paulo Dybala’dan gövde gösterisi: Sassuolo 1-3 Juventus

Juventus, Sassuolo deplasmanında yıldızı Paulo Dybala'nın şovuyla ve tarihi performansıyla 3-1 galip gelerek 3 puanı kaptı. Arjantinli futbolcu 100. maçında hat-trick yaparak 52 gole ulaştı. Öte yandan ligin ilk dört haftasında sekiz gol atan Wayne Rooney'den sonra beş büyük ligde bunu başaran ilk isim Dybala oldu.

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Juventus, Sassuolo deplasmanına çıktı. Mapei Stadı’nda oynanan mücadeleyi Torino ekibi 3-1 kazanarak ligde 4’te 4 yaptı.

Juventus formasıyla 100. maçına çıkan Paulo Dybala ise dalyana yakışır performans sergiledi. 16, 49 ve 63. dakikalarda fileleri sarsan Arjantinli yıldız, ligin 4. haftasında 8 gole ulaştı.

Bu rakam ise Juventus tarihinde bir futbolcunun 4 haftalık süreçte ulaştığı en yüksek gol sayısı oldu. 23 yaşındaki yıldız 100. maçında ise 52 gole ulaştı.

Öte yandan 2011/12 sezonunda Manchester United formasıyla ligin ilk dört haftasında sekiz gol atan Wayne Rooney’den sonra beş büyük ligde bunu başaran ilk isim Paulo Dybala oldu

Sassuolo’nun tek golü ise 51. dakikada Politano’dan geldi. Bu sonuçla Juventus 12 puana yükselirken, galibiyetsiz Sassuolo ise 1 puanda kaldı. Kayıpsız Juve gelecek hafta Fiorentina’yı konuk edecek.