Deportivo Alaves 0-3 Villarreal | La Liga 4. hafta

İspanya La Liga 4. hafta karşılaşmasında Alaves'e konuk olan Villarreal, 3-0 galip geldi. Milli futbolcu Enes Ünal son 10 dakikada forma şansı buldu.

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 4. hafta maçında Alaves’e konuk olan Villarreal, forvetlerinin golleriyle deplasmandan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın 33. dakikasında Cedric Bakambu’nun golüyle 1-0 öne geçen Villarreal, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda 52. dakikada Carlos Bacca ile skoru 2-0 yapan Villarreal, 62’de yine Cedric Bakambu ile golü buldu ve mücadeleyi 3-0 kazanan taraf oldu.

Milli futbolcumuz Enes Ünal, yedek kulübesinde başladığı maçın 79. dakikasında Cedric Bakambu’nun yerine oyuna dahil oldu.

Villarreal bu galibiyetle puanını 6 yaparken Alaves ligin 4. haftasında da puanla tanışamadı. Deportivo Alaves ilk 4 haftada henüz gol atma başarısı da gösteremedi.