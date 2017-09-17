‘Cincon Arena’ paylaşımı yapan Türk Telekom Arena görevlisi işten çıkartıldı

Galatasaray’ın stadyumu olan Türk Telekom Stadı’nda çalışan İ. Ş. isimli stadyum görevlisi, Instagram hesabından Türk Telekom Stadı’nın fotoğrafını paylaşarak “Cincon Arena” yazdığı için işinden kovuldu.
Eski Galatasaray yöneticisi Selim Arda Üçer paylaşımın hareket içerdiğini belirterek çalışanın işten çıkarıldığını belirtti.
Üçer yaptığı açıklamada, “Ekmeğini kazandığı stadyumda Galatasaray’a hakaret eden arkadaş dışarı çıkartılıyor. Fark edip uyaranlara teşekkürler” diye konuştu.
Ekmeğini kazandığı stadyumda Galatasaraya hakaret eden arkadaş dışarı çıkartılıyor. Fark edip uyaranlara da ilgi gösterenlere de teşekkürler
— Selim Arda Üçer (@selimardaucer) 16 Eylül 2017