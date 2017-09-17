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‘Cincon Arena’ paylaşımı yapan Türk Telekom Arena görevlisi işten çıkartıldı

Galatasaraylı yönetici Selim Arda Üçer, Türk Telekom Arena Stadı'nda çalışan ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Cincon Arena' yazan görevlinin işine son verildiğini açıkladı
10:2017 Eylül 2017
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‘Cincon Arena’ paylaşımı yapan Türk Telekom Arena görevlisi işten çıkartıldı

Galatasaray’ın stadyumu olan Türk Telekom Stadı’nda çalışan İ. Ş. isimli stadyum görevlisi, Instagram hesabından Türk Telekom Stadı’nın fotoğrafını paylaşarak “Cincon Arena” yazdığı için işinden kovuldu.

Eski Galatasaray yöneticisi Selim Arda Üçer paylaşımın hareket içerdiğini belirterek çalışanın işten çıkarıldığını belirtti.

Üçer yaptığı açıklamada, “Ekmeğini kazandığı stadyumda Galatasaray’a hakaret eden arkadaş dışarı çıkartılıyor. Fark edip uyaranlara teşekkürler” diye konuştu.

Etiketler
Türk Telekom Stadı
Son güncelleme: 10:23 | 17.09.2017
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