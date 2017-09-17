Cenk Ergün: “Takımın bu seneki özelliği coşkulu ve istekli oynaması”

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa galibiyetinden sonra yaptığı açıklamada, “Bizim takımın bu seneki özelliği coşkulu ve istekli oynaması” dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-0'lık sonuçla mağlup etti. Mücadele sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, “Seyircimizi bizimle birleştiren takımın istekli ve arzulu oyunu. Maçın ilk yarısında da bu oyunumuzu gösterdik. Değerlendirebileceğimiz başka pozisyonlar vardı. Bizim takımın bu seneki özelliği coşkulu ve istekli oynaması. Antalya'daki olumsuz şeylerin nasıl puan kaybı getireceğini gördük. Dersimizi aldık. Bundan sonra inşallah böyle devam ederiz” diye konuştu.

“Oynayan, oynamayan herkes takımın bir parçası”

Kasımpaşa maçında oynayan yeni transferlerden Latovlevici, Denayer ve Feghouli'nin performanslarını değerlendiren Ergün, “Latovlevici, yaşadığı sakatlıktan sonra takımla ilk defa çıktı. Performansından gayet memnunuz. Bildiğimiz üzere bu performansının altında. Denayer, bizim takımı bilen bir oyuncumuz. Birçok mevkide takıma yardımcı olabiliyor. Bizim ve scout departmanımızın tercihi bu yönde kullanmasının sebebi de buydu. Bugün de sol bekte oynadı. Feghouli hazır değil. Maç eksiği var. Sakatlıktan sonra toparlandı. Geçen maçtan daha fazla süre aldı. Oynayan, oynamayan herkes takımın bir parçası. Saha içi ve dışında bu mantığı gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Gomis bizim en büyük silahımız”

Gomis'in performansı hakkında da konuşan Cenk Ergün, “Gomis gol atmayı, sürekli atmayı isteyen bir oyuncu. Avusturya kampında da gol atmadığı zaman ne kadar etkilendiğini gördünüz. Takım oyunuyla bizim ne kadar önemli bir silahımız olduğunu gösterdi. Bize adaptasyonu da iyi gelişiyor. Şu ana kadar 5 maç, 7 gol güzel sayılar. Ama önemli olan kazanmamız. Attığı kadar takıma verdiği motivasyon. Ciddi bir örnek. Bütün oyuncularımız bütün performanslarını sahaya koyuyorlar. Geçen seneden beri söylediğimiz, sahada iyi oynayan bir takım var. Umarım bu şekilde devam eder” ifadelerini kullandı.

“Selçuk, kendini Galatasaray'a adamış bir oyuncu”

Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'ın taraftarların tepkisinden etkilenip, etkilenmediğinin sorulması üzerine Ergün, “Sinan etkileniyor. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Etkilenmemesi lazım. Sinan da toparlanacaktır. Takımın önemli bir oyuncusu. Yedekten girdiğinde de etkili olabileceğini biliyor. Selçuk, ülke futbolundaki en tecrübeli oyuncularımızdan biri. Çok büyük zaferler kazandı. O profesyonel bir oyuncu. Galatasaray'a adamış bir oyuncu. Hafta içi olan antrenmanlara göre süre bulamadı. Çok etkilendiğini düşünmüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizim inancımız kaliteli oyuncuya yatırım yapmak”

“Yabancı sınırı tartışmalarının takımda bulunan yabancı futbolcuları etkiliyor mu?” sorusuna Ergün, şöyle cevap verdi:“Şu anda memleketimizde ne olduğunu biliyorlar. Bizim hep söylediğimiz kaliteli oyunculardan kurulu bir 11. Oyuncularımız burada şans bulsunlar istiyoruz. Bulamayanlar yurt dışında oynuyor. Birkaç isim zikretmiştik. En basit örneği Semih Kaya. Şu an Sparta Prag'da oynuyor. Bizim inancımız kaliteli oyuncuya yatırım yapmak. Kurallar dahilinde. Yerli oyuncuda sınırlama yok. Kulüplerin tercihi. İsterse 28 oyuncuyu da yerli seçebilir. 14'ten daha az yabancı da yapabilir. Kulüpler Birliği'nde de bu tartışma platformu olacak. Önümüzdeki günlerde bütün takımların görüşlerini göreceğiz. Bu tartışma devam ediyor. Biz bu takımı kurduk. Yerli yabancı ayrımına bakmadan formayı kim hak ediyorsa onunla şampiyonluk yolunda gitmek olacak.”

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