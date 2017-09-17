Cengiz Ünder: Dzeko’nun o pasını gole ceviremediğim için özür dilerim

Roma forması giyen genç futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı Verona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Ünder, Dzeko'nun gollük pasını değerlendiremediği için yıldız futbolcudan özür diledi.

İtalya Serie A’nın 4’üncü haftasında Roma’nın sahasında Hellas Verona’yı 3-0 yendiği karşılaşmada sahaya ilk kez 11’de çıkan Cengiz Ünder karşılaşmanın ardından kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Roma formasıyla Olimpico Stadyumu’na çıktığı için çok heyecanlı olduğunu belirten genç yıldız “Bugün ilk kez ilk 11’deydim. Bu statta, bu taraftarın önünde oynadığım için çok heyecanlıydım. Umarım uzun yıllar Roma forması giyerim. Şimdi diğer maçlara bakacağız. En iyi şekilde hazırlanıp, diğer maçları da kazanmak istiyoruz.” dedi.

Cengiz Ünder`li Roma`dan net galibiyet İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona'yı 3-0 yendi. İlgili Haberi Oku

‘HOCAMIZ, BANA 2 GÜN ÖNCE SÖYLEMİŞTİ’

Roma Teknik Direktörü Di Francesco’nun kendisine Verona maçında ilk 11’de başlayacağını söylediğini belirten Cengiz “Hocamız, bana bu maçta oynayacağımı 2 gün önce söylemişti. Bana ilk günden beri güvendiğini biliyordum. Bugün de en iyi şekilde performansımı göstermek istedim. Gösterdiğimi de düşünüyorum. Önümüzdeki maçlara da daha iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

“DZEKO’DAN ÖZÜR DİLERİM”

Karşılaşmada Edin Dzeko’nun kendisine attığını gollük pastan faydalanamadığını belirten milli oyuncu “Onun attığı güzel pası, gol yapmam gerekiyordu. Dzeko’nun o pasını gole çeviremediğim için özür dilerim” diye konuştu.

Cengiz Ünder: “Dzeko’nun attığı güzel pası, gol yapmam gerekiyordu. Dzeko’nun o pasını gole ceviremediğim için özür dilerim” pic.twitter.com/PwILwIjFYQ — SKOR (@SozcuSkor) 17 Eylül 2017

“İTALYAM GELİŞİNCE DAHA MUTLU OLACAĞIM”

Roma’da yaşamaya alışmaya başladığın ve İtalyanca öğrenmeye başladığını belirten Cengiz Ünder “İlk başlarda zorluklar çektim. Ancak şu an iyice alışmaya başladım. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Evimde kalıyorum. Gayet mutluyum burada kalmaktan dolayı. İtalyancam gelişince daha mutlu olacağım” şeklinde konuştu.