Çaykur Rizespor’un yeni başkanı Hasan Kemal Yardımcı

Çaykur Rizespor'da seçime tek aday olarak giren Hasan Kemal Yardımcı başkan seçildi.

Çaykur Rizespor’un Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı.

İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde yapılan 86. Olağan Genel Kurul’da Divan Başkanlığı’nı Hasan Kartal yaptı. Yapılan Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde Hasan Kemal Yardımcı tek liste ile başkanlığa seçilirken, eski Başkan Metin Kalkavan ve Halim Mete ise listede yer almadı.

Genel Kurul’da bir konuşma yapan ve kulüpten 12 Milyon TL alacağı olduğunu belirten eski Başkan Metin Kalkavan “Kırdığımız basın mensubu veya taraftarımız olabilir, kendilerinden özür diliyorum. Sevilmeyen bir kulübü sevilir hale getirmek uzun zamanımızı aldı. Geleceğimiz için doğruları yapmak zorundaydık. Biz geldiğimizde 27 Milyon TL borcumuz vardı ve şu an 37 milyon borcumuz var. Bunun 12 Milyon TL’si benim verdiğim para. Bu parayı banka kredisi ile kullandık (faizlerini benim ödeme koşulu ile). Rize’de bir tarih yaşandı. Genelde düşen takımların hocaları gönderilirdi ancak bu kez tersi oldu biz gittik hoca kaldı” dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ise konuşmasında “Amacımız Rizespor’u tüm taraftarlara mal etmek ve taraftarlarımızı üzmemek, bir yandan puan toplarken diğer yandan para bulmak zorundayız. Süper Lig’e çıkmak kadar alt yapıyı da güçlendirmek bizim görevimiz. Bakanlıktan 25 milyon TL’lik yatırım sözü aldık, alt yapımızda tesisler ve kulüp binası ile birlikte stadyumumuzun soğuktan korunması için değişiklikler yapılması sözünü aldık” ifadelerini kullandı.

Yardımcı, geçen sezon sonunda trabzonspor ile yaşadıkları sorunlara da vurgu yaparak “Trabzon derdi ise düşünmeye değmez. Kulüp başkanı beni aradı ve kendisi ile konuştuk. O da üzgün olduğunu söyledi, bizim derdimiz Trabzonspor değil, biz başararak tekrar Süper Lig’e çıkacağız” dedi.