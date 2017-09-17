Çaykur Rizespor – MKE Ankaragücü: 1-4

TFF 1. Lig'in beşinci haftasında Çaykur Rizespor, evnide MKE Ankaragücü'ne 4-1 mağlup oldu ve ligde ilk yenilgisini aldı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında MKE Ankaragücü’ne 4-1 mağlup oldu. Lider Çaykur Rizespor bu sezon ilk kez mağlup oldu. Altınordu, Samsunspor`u 4`ledi Ligde 3 haftadır galibiyete hasret olan Altınordu, Samsunspor'u Karadeniz'de 4-1 yenerek moral buldu. İlgili Haberi Oku

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan Ferhat’ın ortasında arka direkte İlhan’ın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

19. dakikada Alihan, ceza sahası içinde Kweuke’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Samudio topu ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada İlhan’ın kafa şutunda Saadane topu çizgiden kafayla çıkardı.

49. dakikada Erdem’in sağdan kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Alihan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

89. dakikada Putsila’nın şutunda kaleci Gökhan’dan dönen topu Kenan ağlarla buluşturdu. 1-3.

90. dakikada Ankaragücü’nün kontratağında İlhan Parlak, topu ağlara yolladı. 4-1

Stat: Rize Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Oğuz Terzi

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Ümit Kurt (Özgür Çek dk. 57), Mehmet Uslu (Recep Niyaz dk. 79), Petrucci, Süleyman Koç, Jose Samudio, Kweuke (Oğulcan dk. 43)

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç (Sedat Ağçay dk. 65), Alihan Kubalas, Anton Putsila, Ozokwo (Dieng dk. 25, Kenan Özer dk. 86), Mehmet Umut, Arif Morkaya, İlhan Parlak, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz

Goller: İlhan Parlak (dk. 11), Alihan Kubalas (dk. 48), Kenan Özer (dk. 89), İlhan Parlak (dk. 90) (MKE Ankaragücü), Samudio dk. 17 pen.) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Samudio, Petrucci (Çaykur Rizespor), Gençer Cansev, Erdem Özgenç, Abdulkadir (MKE Ankaragücü)