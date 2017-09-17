Büyük skandal! Almanya’da sahayı karıştıran gol…

Almanya 3. Ligi'nde Carl Zeiss Jena ile Meppen arasındaki karşılaşmada fair-play dışı atılan gol sonrasında saha karıştı.

Almanya 3. Ligi’nde Carl Zeiss Jena ile Meppen arasındaki maçta fair play görüntülerinin dışında bir olay yaşandı. Jena forması giyen Soren Eismann’ın attığı gol sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Carl Zeiss Jena’nın 2-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 58. dakikasında Julian Günther-Schmid, Meppen forması giyen oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı.

Bu sırada top Meppen takımından bir oyuncuya geldi. Meppen forması giyen oyuncu, Carl Jena’da yerde kalan Julian Günther-Schmid’in göstererek sakatlığı nedeniyle topla birlikte durdu. Bu sırada Jena takımında Soren Eismann topu aldı ve rakip ceza sahasına girdi. Soren Eismann kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.

Soren Eismann’ın Meppen oyuncularının durduğu sırada topu alıp golü atmasının ardından saha karıştı. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, Meppen forması giyen oyuncuların birçoğu golü atan Soren Eismann’a koştu. Yaşanan gerilimin ardından oyun devam etti. Soren Eismann 82. dakikada bir gol daha attı ve mücadele 2-2 sona erdi.

İşte o anlar…

‘BU POZİSYONDAN GURUR DUYUYORLAR MI?”

Meppens Teknik Direktörü Christian Neidhart da maçın ardından bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. Neidhart yaptığı açıklamada, ”Jena taraftarları ya da oyuncular bu pozisyonda gurur duyuyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Jena Teknik Direktörü Zimmermann da oyuncusunun hatasını kabul ederken ”Bu görüntüden gurur duymuyoruz” dedi.