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Bülent Uygun: ‘Çok formsuz bir hakem vardı sahada’

Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Demir Grup Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, ”Hüseyin Göçek klasik olarak pozisyonu çözemedi. Doğru düzgün yönetemeyen çok formsuz bir hakem vardı sahada” dedi.
21:2017 Eylül 2017
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Bülent Uygun: ‘Çok formsuz bir hakem vardı sahada’

Süper Lig’in 5. haftasında Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 öne geçen Osmanlıspor skoru koruyamadı ve maçtan 4-2 yenik ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Uygun, ”Öncelikle Sivasspor’u tebrik ediyorum. Birinci dakikada olmayan bir penaltı. Hüseyin Göçek klasik olarak pozisyonu çözemedi. Takım üzerinde zaten bir baskı vardı penaltıyla bu arttı. Ama çok hızlı geri dönüşüm sağlayabildik öne geçtik fakat bu seferde yaptığımız ufak tefek bireysel hatalar bize pahalıya patladı” dedi. 17 Eylül 2017 Nevzat Aydın`dan Bülent Uygun`a gönderme Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın, Osmanlıspor'un kendi sahasında Sivasspor'a 4-2 yenildiği maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun'a göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Uygun, “Doğru düzgün yönetemeyen çok formsuz bir hakem vardı sahada. Milli maç arasına kadar bir sürece ihtiyacımız var. Daha öncede söylemiştim 15 günlük sonraki o arada bütün gelen arkadaşlarla birlikte istediğimiz sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Merak etmeyin Osmalıspor tekrar ayağa kalkacak biraz sabra ihtiyacımız var” diye konuştu. 17 Eylül 2017 Osmanlıspor-Sivasspor: 2-4 Ligin beşinci haftasında Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Yiğidolar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada bütün goller ilk yarıda kaydedildi. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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