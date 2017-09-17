Beşiktaş ile Konyaspor 33. kez! Büyük üstünlük…

Beşiktaş, Süper Lig’in 5. haftasında mücadele edeceği Atiker Konyaspor ile 33. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 32 maçlık seride siyah-beyazlılar 18 galibiyet alırken, Konya ekibinin de 4 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 10 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Oğuzhan'ın durumu maç günü belli olacak

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Porto ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan ve sol uyluk arka adalesinde kanama tespit edilen Oğuzhan Özyakup'un Konyaspor karşısında görev alıp almayacağı maç gününde belli olacak. Siyah-beyazlı oyuncunun Konyaspor karşısında forma giymemesi durumunda Teknik Direktör Şenol Güneş'in Tolgay Arslan'a görev vermesi bekleniyor. Kartal, Pazartesi sever! Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, geçen sezon haftanın ilk gününde çıktığı 6 maçı da kazandı. İlgili Haberi Oku

Kartal, Konya'ya evinde avantajlı

Beşiktaş, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Atiker Konyaspor'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, sahasında yeşil-beyazlılara karşı oynadığı 16 maçın 12'sinden 3 puan ile ayrılırken, 2 mücadeleden 1 puan elde etti. Konyaspor ise Vodafone Park'ta oynadığı 2 mücadeleden 3 puan alarak ayrıldı.

Tosic kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Kardemir Karabükspor mücadelesinde kırmızı kart gören Sırp oyuncu Dusko Tosic, Atiker Konyaspor'a karşı oynayamayacak. Şenol Güneş'in bu durumda Hırvat stoper Matej Mitrovic'e görev vermesi bekleniyor. Fikret Orman özveriyi görmezden gelmedi! Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta, futbolcuların hem lige hem de Avrupa serüvenine iyi başlaması Siyah-Beyazlılar'ı memnun ederken, onlar da üzerlerine düşen görevi yerine getirmek için düğmeye bastı. İlgili Haberi Oku

9 maçlık seri

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberliği olan Kartal, 10. karşılaşmadan da galip ayrılarak, ligdeki 9 maçlık yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

Vodafone Park'ta galibiyet serisi

Beşiktaş, Süper Lig'de en uzun iç saha yenilmezlik serisine de sahip. 29 maçtır evinde mağlubiyet almayan siyah-beyazlıların 25 galibiyet, 4 beraberliği bulunuyor. Bu iç saha yenilmezlik serisi Beşiktaş'ın 1989 – 1992 yılları arasında kulüp rekoru kırdığı 51 maçlık yenilmezlik serisinden sonraki en uzun seri.

Beşiktaş'ın gol seçenekleri

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 7 gol attı. Atılan 7 gol de altı farklı oyuncudan geldi. Pepe, Cenk, Talisca ve Atiba 1'er gol kaydederken, Hollandalı oyuncu Babel ve Sırp oyuncu Tosic ise 2'şer gol attı.

Konya'ya karşı Cenk Tosun faktörü

Bu sezon oynanan hiçbir maçta geriye düşmeyen iki takımdan biri olan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, Konyaspor karşısında 9 maçta 6 gol attı. Tosun'un ligde Konyaspor'dan daha fazla gol attığı Antalyaspor ve Bursaspor karşısında da 7'şer gol buldu.

Düdük Serkan Çınar'da

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ın Atiker Konyaspor'u ağırlayacağı mücadelede hakem Serkan Çınar düdük çalacak. 18 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken yapacak.