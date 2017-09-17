Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber! (Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta?) Başakşehir TS muhtemel 11’ler!

Başakşehir Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Başakşehir ve Trabzonspor Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesi Trabzonspor Onur Kıvrak'tan gelen haberle sarsıldı. Peki Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Başakşehir Trabzonspor muhtemel ilk 11'leri...

Süper Lig’de sezonun şampiyonluk adayları Başakşehir ve Trabzonspor kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda paylaşıyor. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Başakşehir Trabzonspor maçı öncesi Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber geldi. Peki Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Başakşehir Trabzonspor muhtemel 11’leri…

İKİ TAKIM DA 3 PUAN İSTİYOR

Süper Lig’de haftanın maçı olarak gösterilen Başakşehir Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve bu sezon şampiyonluk yarışında biz de varız diyen Başakşehir ve Trabzonspor, kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda paylaşacak.

Başakşehir muhtemel 11

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.

Trabzonspor muhtemel 11

Esteban, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Emanuel Mas, Kucka, Okay, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz.

Abdülkadir Ömür`den 5 yıllık imza Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Abdulkadir Ömür'ün sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA ONUR KIVRAK ŞOKU

Zorlu Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber geldi. Birkaç gün önce antremanda sakatlanan ve kaburgasında ödem oluşan Onur Kıvrak, Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. Onur’un yokluğunda kalede Esteban görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Trabzonspor maçı bugün saat 17.00’de oynanacak ve beIN Sports’tan naklen ve canlı olarak yayınlanacak!

Emre Belözoğlu`nun, Avrupa Ligi`ndeki isabetli pas performansı! Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta oynanan maçların ardından en fazla pas isabeti sağlayan oyuncular içinde ikinci sırada yer aldı. İlgili Haberi Oku