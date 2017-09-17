Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber! (Trabzonspor Başakşehir maçı saat kaçta?) Başakşehir TS muhtemel 11’ler!

Süper Lig’de sezonun şampiyonluk adayları Başakşehir ve Trabzonspor kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda paylaşıyor. Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Başakşehir Trabzonspor maçı öncesi Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber geldi. Peki Başakşehir Trabzonspor maçı saat kaçta? İşte Başakşehir Trabzonspor muhtemel 11’leri…
İKİ TAKIM DA 3 PUAN İSTİYOR
Süper Lig’de haftanın maçı olarak gösterilen Başakşehir Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve bu sezon şampiyonluk yarışında biz de varız diyen Başakşehir ve Trabzonspor, kozlarını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda paylaşacak.
Başakşehir muhtemel 11
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor.
Trabzonspor muhtemel 11
Esteban, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Emanuel Mas, Kucka, Okay, Sosa, Olcay Şahan, Yusuf, Burak Yılmaz.
TRABZONSPOR’DA ONUR KIVRAK ŞOKU
Zorlu Başakşehir maçı öncesi Trabzonspor’a Onur Kıvrak’tan kötü haber geldi. Birkaç gün önce antremanda sakatlanan ve kaburgasında ödem oluşan Onur Kıvrak, Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak. Onur’un yokluğunda kalede Esteban görev yapacak.
BAŞAKŞEHİR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir Trabzonspor maçı bugün saat 17.00’de oynanacak ve beIN Sports’tan naklen ve canlı olarak yayınlanacak!