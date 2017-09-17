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Barcelona’nın yeni transferi Ousmane Dembele 3-4 ay yok!

İspanya La Liga devi Barcelona, Getafe maçında sakatlanan yeni transfer Ousmane Dembele'nin 3-4 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
15:1917 Eylül 2017
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Barcelona’nın yeni transferi Ousmane Dembele 3-4 ay yok!

SÖZCÜ SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona, Ousmane Dembele’nin sakatlığının şokunu yaşıyor. 20 yaşındaki futbolcunun 3-4 ay sahalardan uzak kalabileceği açıklandı.

Getafe karşılaşmasının 25. dakikasında sakatlanan genç futbolcu, yerini Deniz Suarez’e bıraktı. Yapılan kontrollerin ardından Dembele’den kötü haber geldi.

Barcelona kulübü yaptığı açıklamada, başarılı futbolcunun sol uyluk kemiğindeki tendonunda kopma olduğunu duyurdu.

Dembele’nin bu hafta Finlandiya’da Dr. Sakari Orava tarafından ameliyat edileceği belirtilirken yaklaşık 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

17 Eylül 2017 Dembele ve Neymar`ın kaderi ortak çıktı! Aynı dakika, aynı takım... Barcelona'da Neymar'ın yerine takıma transfer edilen Ousmane Dembele'nin Brezilyalı futbolcuyla aynı kadere sahip olması ilginç bir tesadüf olarak akıllara yer etti. İlgili Haberi Oku

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barcelona Ousmane Dembele
Son güncelleme: 15:24 | 17.09.2017
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