Fenerbahçe’ye iki yıldızdan kötü haber! (Alanya FB muhtemel 11’ler) ALANYA FENERBAHÇE SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Fenerbahçe maçı için heyecan doruk noktasına çıktı. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın maçına sahne olacak Alanyaspor Fenerbahçe maçı öncesi iki takım da galibiyete odaklanmış durumda. Fenerbahçe'de sakatlıklar can sıkarken, Aykut Kocaman'ın geleceğinin tartışıldığı şu günlerde her ne olursa olsun bu maçtan 3 puan bekleniyor. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig’in ilk 4 haftasında sadece 1 galibiyet elde edebilen Fenerbahçe, Alanyaspor maçına mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Rakibini geçtiğimiz sene bu sahada 3-2 yenen sarı lacivertliler, aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Peki Alanyaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Fenerbahçe muhtemel ilk 11’leri…

KANARYANIN KAZANMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK!

Süper Lig’de kara günler geçiren Fenerbahçe, an itibariyle lider Galatasaray’ın 8 puan gerisine düştü. Şampiyonluk yarışına tutunmak isteyen sarı lacivertliler, bugün karşılaşacakları Alanyaspor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

TOPAL VE SKRTEL’DEN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe, Aytemiz Alanya ile oynayacağı maç öncesinde peş peşe gelen sakatlık haberleri ile sarsıldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, savunmanın önemli isimlerinden Martin Skrtel son üç gündür idmanlara çıkamıyordu. Slovak yıldız dün son kez kontrolden geçirildi ancak ağrılarının dinmediği ortaya çıkınca kadroya alınmadı.

Skrtel’in ardından bir kötü haber de Mehmet Topal’dan geldi. Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli ismi de adalesindeki sakatlık nedeniyle riske edilmedi ve bu nedenle Alanya maçının kadrosuna alınmadı.

Ekici ve Fernandao ise uzun süre sonra kadroda yer aldı.

Vincent Janssen Fenerbahçe`ye transfer sürecini anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Hollandalı forvet Vincent Janssen'in Alanya deplasmanında takımın ilk 11'inde olması bekleniyor. Golcü oyuncu kendisini hazır hissettiğini söyledi. Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Janssen, son günde imzayı attığını söyledi. İlgili Haberi Oku

MUHTEMEL 11’LER

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Birol, Tzavellas, Berkan, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Mbilla, Fernandes, Vagner Love.

Fenerbahçe: Volkan, İsla, Neto, Neustadter, İsmail, Giuliano, Josef, Ozan, Valbuena, Soldado, Janssen.

ALANYASPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada hakem Mete Kalkavan görev yapacak. Ayrıca mücadele beIN SPORTS 1’den naklen ekranlara gelecek.

Mehmet Ekici`nin aklı Beşiktaş maçında İki aylık sakatlık sürecini ‘kabus' olarak yorumlayan Mehmet Ekici, “Artık tamamen hazırım. Taraftarın karşısına Beşiktaş maçıyla çıkmak güzel olacak” dedi. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN’IN GELECEĞİ BU MAÇA BAĞLI!

Fenerbahçe’de şampiyonluk yarışına tutunma maçı olarak görülen Alanyaspor maçı, teknik direktör Aykut Kocaman açısından da hayati bir önem taşıyor. Kötü başlangıç sonrası oldukça morali bozulan ünlü teknik adamın, geçtiğimiz gün Fenerbahçe internet sitesinden “Cehennem buz tutana kadar Aykut Kocaman” açıklamasına rağmen Alanyaspor karşısında olası bir puan kaybı sonrası görevini bırakabileceği iddiası kulislerde yüksek sesle konuşuluyor.