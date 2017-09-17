Atletico Madrid taraftarı, Arda Turan için yapılan taşa zarar verdi

Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutulmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atletico'lu taraftarlar tarafından zarar verildi.

Atletico Madrid kulüp tarihine geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zarar verildi.

2015 yılında Atletico’dan Barcelona’ya transfer olan ve birçok başarı elde eden Arda Turan’ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.

Arda Turan ise kendisine yapılan jest için Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Atletico Madrid Kulübü’ne teşekkür etti.

AGÜERO DA LİSTEDE

Arda Turan’ın yanı sıra Atletico’dan Real Madrid’e giden Hugo Sanchez’in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu.