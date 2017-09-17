Altınordu mest etti

TFF 1. Lig’de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda Samsunspor’u 4-1 yenerek moral bulan Altınordu, hem futbolu hem de attığı gollerle taraftarının yüzünü güldürdü. Puanını 7’ye çıkaran kırmızı-lacivertlilerde yeni transferler Mirkan, Murat ve Kerim Avcı rakip fileleri sarsarak skora katkı sağlamayı sürdürürken, altyapı patentli Barış, geçen haftaki Çaykur Rizespor maçının ardından Samsunspor’a da gol attı. Savunmada geçen haftalarda sorun yaşayan Şeytan’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, genç stoper Yusuf Yalçın’ı kulübeye çekerek, deneyimli sağ bek Uğur Arslan’ı defansın ortasına monte etti. Genç ağırlıklı kadrosuyla galibiyete uzanan Altınordu’yu son düdüğün ardından Samsun taraftarı alkışlarla uğurladı.

Teknik Direktör Eroğlu, rakibi iyi analiz etmenin sonucunda istedikleri skoru aldıklarını belirterek, “Geride kalan 4 haftada kırılma anlarında kolay hatalar yaptığımız için puan kaybettik. Samsunspor karşısında hücum geçişlerinde bulduğumuz gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladık. İkinci devrede baskı yiyeceğimizi ve buna karşılık geniş alanlar bulacağımızı tahmin ettik. Oyun planımızı buna göre belirleyerek hızlı ataklarla farkı açtık” yorumunu yaptı. Rakip savunmanın Kerim Avcı’ya yakın oynamasının opsiyonları düşürdüğünü de belirten Eroğlu,” Kanat oyuncularımızı devreye sokarak skoru yakaladık ve bu hamlemizle oyunun kontrolünü elimize geçirdik” dedi. Eroğlu, geçen sene averajla kaçırdıkları Play-Off’a bu sezon kalmak istediklerini ekledi.

MİRKAN’A 4 DİKİŞ

Altınordu’da gol perdesini açan gurbetçi forvet Mirkan’ın alnına 4 dikiş atıldı. Samsunsporlu Ramazan Övüç’le çarpışan ve 55. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mirkan, Medical Park Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Golcü oyuncunun çekilen tomografisinde hiç bir olumsuz bulguya rastlanmadı. Darbeye bağlı olarak alnına 4 dikiş atılan Mirkan’ın çarşamba günü İzmir’de Sultanbeyli Belediyespor’la oynanacak kupa maçında dinlendirilmesi bekleniyor.