Abdullah Avcı: “Zorlu bir haftadan sonra oyunun içinde olmak önemliydi”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Çok zorlu bir haftadan çıkmamıza rağmen oyunun içinde olmamız önemliydi. Geri dönüş yaptık. Maçı da kazanabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, Trabzonspor'un ligdeki kaliteli ekiplerden biri olduğunu ifade ederek, “Öne doğru koşu yapan takımlarından bir tanesi. Direkt oyunu daha fazla oynayan, düştükten sonra alıp orada bir opsiyon kullanan, alamıyorsa topun olduğu bölgede şiddetli baskı veya faul. Aslında konu başlığı baskıydı. Özellikle merkezde bize yapacakları baskıyı biliyorduk. Bununla ilgili çalışmıştık. Merkez orta saha oyuncularımızın topa değmeden koridor açarak hareket etmelerini istiyorduk. Kaybettiği top 3 saniye sonra penaltı oldu. Arkasından penaltıyı biz yakaladık. Oyunun içinde hep durduk” şeklinde konuştu.

“Maçı kazanabilirdik”

Abdullah Avcı, oyunda yaptığı değişikliklerin doğru hamleler olduğunu aktararak, “Edin sıkıştırdı ve geriye oynadı. 4 saniye sonra da o gol oldu. Trabzonspor, kendi ayağımızdan biri penaltı biri taç olmak üzere bir de Yusuf'un vurduğu bir top var. Çok zorlu bir haftadan çıkmamıza rağmen oyunun içinde olmamız önemliydi. Geri dönüş yaptık. Maçı da kazanabilirdik. Bence bardağın dolu tarafı bu haftanın yoğunluğundan çıktığımız Fenerbahçe, Ludogorets ve Trabzonspor son derece sağlıklı. Trabzonspor'un oynadığı maçlarda topun oyunda kalma süresi 47-48 dakikalarda. Bizim 58 dakikalarda. Bugün 51 dakikayı bulduk. 23 faul Trabzonspor yapmış. 18'e yakın biz yapmışız. Ama biz 5 sarı kart gördük. Rakip 80'de Burak'ın itirazından dolayı sarı kart gördü. Oyunun içinde rakip bizden daha fazla sprint attı. Oyuna girenler doğru hamleler oldu. Mevlüt olsun Batdal olsun buna cevap verdiler. Bu süreçten baktığında son derece sağlıklı çıktık. Bugün Trabzonspor, korner kullanmadı. Oyunun içinde kalmaya çalıştık. Bu hafta fiziksel olarak iyi değerlendirip sonraki süreçte de yoğun bir haftaya gireceğiz. Braga, Gençlerbirliği ve Göztepe deplasmanı var. Oraya en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Trabzonspor'u ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarış devam ediyor” açıklamasını yaptı.

“Hakem'in performansı mevcutun aşağısındaydı”

Avcı, taç atışından sonra yapılan top kaybı ile yenilen golün kendisinde tepki oluşturduğunu ifade ederek, “Kendi takımımda çalışmamıza rağmen yediğimiz ilk gol. Senelerdir çalışmamıza rağmen taçtan yediğimiz gol. Bu senin takımına karşı tepkini dile getirebiliyor. Hakemleri ilgili yorumu siz yapın. Aynı pozisyon 5 dakika arayla oldu. Fiziksel performansı mevcutların çok aşağısındaydı” değerlendirmesini yaptı.

“Mossoro'nun olmaması benim tercihimdi”

Trabzonspor karşısında Mossoro'ya forma şansı vermemesiyle ilgili konuşan Avcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:“İrfan'ın bugünkü performansından memnunum. Mossoro 34 yaşında bizim için 4 senedir oyuna başladığımı oyuncu. Bazı fiziksel değerler alıyoruz. Rakiple ilgili analiz de yapıyoruz. Geçen hafta Fenerbahçe maçında sakattı ama bugün benim tasarrufumdu ve tercihimdi. Zinde bir Mossoro bizim için her zaman anahtar olmuştur.”

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