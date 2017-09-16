Volkan Demirel’in eşi hamilelik kilolarını verdi
Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde baba olmuştu. Eşi Zeynep Demirel ise hamilelikten sonra kısa sürede değişimiyle dikkat çekti.
Fenerbahçe’nin milli kalecisi Volkan Demirel’in eşi Zeynep Demirel, 31 Ağustos’ta, evinde kızı Yeda’yı kucağına almıştı.
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2 hafta önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Demirel, hamilelikte aldığı kilolarından hızlı bir şekilde kurtuldu.
62 kiloyken hamile kalan Zeynep Demirel’in, hamilelik sürecinde tam 20 kilo aldığı ancak 11 günde hiç diyet yapmadan aldığı kiloların 14’ünü verdiği ortaya çıktı.
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