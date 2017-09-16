Ufuk Yanar hayatını kaybetti

Pınar Karşıyaka'nın eski oyuncusu Ufuk Yanar, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte o mesaj…

Eski basketbolcu Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

1981 doğumlu olan Ufuk Yanar, Ülkerspor altyapısından yetişmiş ve oyunculuk kariyeri boyunca da Pınar Karşıyaka, Tekelspor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İTÜ takımlarının formasını giymişti. Yanar'ın cenazesiyle ilgili detaylar, daha sonra açıklanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz.