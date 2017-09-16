UEFA açıkladı… Beşiktaş Avrupa’nın devlerini solladı

Deplasmanda Porto galibiyeti ile Şampiyonlar Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Beşiktaş, Avrupa'nın devlerini, geride bırakarak, güncellenen UEFA 2017-2018 sezonu listesine 12. sıradan girdi. Listede Fenerbahçe 86., Medipol Başakşehir 103., Galatasaray ise 148. sırada yer aldı.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçlarının ardından 2017-2018 sezonu takımlar listesini güncelledi. Porto’yu deplasmanda 3-1 yenerek Şampiyonlar Ligi’nde gecenin en önemli sonuçlarından birine imza atan Beşiktaş, listede kendisine ilk 20’de yer buldu. Listeye 12. sırada giren Beşiktaş, Liverpool, Roma, Sevilla, Atletico Madrid, Juventus, Arsenal gibi Avrupa’nın dev takımlarının geride bıraktı. İlk dört sırasında İngiliz ekiplerinin bulunduğu listede Tottenham Hotspur birinci, Manchester United ikinci, Chelsea üçüncü ve Manchester City dördüncü sırada yer aldı.

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Avrupa Ligi Play-Off turunda iki maçta yenilerek Vardar’a sürpriz bir şekilde elenen Fenerbahçe ise listede 66. sırada yer aldı. İki maçta da yenemediği Östersund’a elenerek Avrupa’da sadece tek tur mücadele eden Galatasaray ise 148. oldu. Club Brugge’ü eledikten sonra Sevilla maçlarında sergilediği başarılı performansa rağmen Şampiyonlar Ligi’ne kalmayı başaramayan, sahasında Ludogorets’i yenemeyen Medipol Başakşehir ise listenin 103. sırasında kendisine yer buldu. Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında Marsilya’ya deplasmanda yenilen Atiker Konyaspor listenin 204. sırasında yer aldı.

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SON BEŞ YILDA DA EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ

UEFA’nın kulüplerin son 5 yıldaki performanslarına göre açıkladığı listede de Beşiktaş en başarılı Türk takımı olarak dikkat çekti. 50 bin 240 puan toplayan siyah-beyazlılar, listede 34. sırada kendisine yer buldu. Galatasaray listede 46., Fenerbahçe 60., Trabzonspor 75., Osmanlıspor 119., Medipol Başakşehir 144., Atiker Konyaspor 165., Kardemir Karabükspor 165., Bursaspor 172. oldu.