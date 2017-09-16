Tudor memnun olmadığı noktayı açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa’yı 2-0 yenen Galatasaray’da teknik direktör Igor Tudor, mücadele sonrasında konuştu.

Hırvat teknik adam galibiyeti şöyle yorumladı;

“Bütün takımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir galibiyet aldık. Çok güzel başlangıç yaptık; 5 haftada 13 puan ama her şey bir kenara bu 13 puan hiçbir şey ifade etmiyor. Gomis için çok mutluyum. Çok önemli 2 gol attı.

Bugünkü maçın özelik konuşursam son 15 dakikada memnun değilim. 3. golü atıp maçı bitirmemiz gerekiyor. Bunlar çok kilit noktalar. Önümüzdeki maçalarda daha zor anlar yaşacağız. Bu tip pozisyonları tamamlayıp, maçı bitirmemiz gerekiyor.

Feghouli önemli sakatlıktan çıktı. Aramıza da biraz geç katıldığı için %100 olması biraz vakit alacaktır. Maç sonu antrenman ise bizim programımızdaydı. Oynamayan oyuncuları da hazır tutmamız gerekiyor. Yarın da izin yapacağız. O yüzden kondisyon önemli.”