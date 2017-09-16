Trabzonspor, Başakşehir karşısında seri peşinde

Spor Toto Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir´i mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamayı, hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi arzuluyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayan bordo mavililer, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir´e konuk olacak.

Trabzonspor 9 puanla 4´üncü sırada bulunan rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak, üst sıralarda bir adım daha yaklaşmaya çalışacak.

Saat 17.00´de Başakşehir Fatih Terim Stadı´nda oynanacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Ligin ilk 4 haftasında kalesini gole kapayamayan bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal´ın savunma hattında değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, son oynanan Gençlerbirliği 11´inden farklı olarak savunmada Mustafa Akbaş´ın yerine sakatlığı geçen Durica´ya, ayrıca Uğur´un yerine de yeni transfer Hubocan´a şans verebileceği belirtildi. Forvet hattında sakatlığının ardından tedavi programı uygulanan Burak Yılmaz´ın da bu maça yine 11´de başlaması bekleniyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 19´UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19´uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde 2 takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor´un 9, Medipol Başakşehir´in 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 4 maçta da rakibine üstünlük kuramadı. En son 2014-15 sezonunun 2´nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı´nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

TRABZONSPOR’UN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok