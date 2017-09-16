Taraftar yine Galatasaray’ı yalnız bırakmadı!

Galatasaray taraftarı Kasımpaşa ile oynanan maça büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaya taraftarı çok büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı’nın tribünlerini doldurdu.

Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı. Tribünlerde 41 bin 680 taraftar olduğu belirtildi.

Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray’ın bu sezon iç sahadaki maçlarında seyirci sayıları…

Kayserispor ➨ 31,394Sivasspor ➨ 44,675Kasımpaşa ➨ 41,680

(Sporx)

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