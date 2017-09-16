Taraftar yine Galatasaray’ı yalnız bırakmadı!

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmaya taraftarı çok büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Türk Telekom Stadı’nın tribünlerini doldurdu.
Biletlerin tamamını tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçında takımlarının yanında yer aldı. Tribünlerde 41 bin 680 taraftar olduğu belirtildi.
Takımlarının sahaya çıkmasıyla tezahüratlarını artıran sarı-kırmızılı futbolseverler, oyuncuları da önce toplu halde, sonrasında ise ayrı ayrı tribüne davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu.
Galatasaray’ın bu sezon iç sahadaki maçlarında seyirci sayıları…
Kayserispor ➨ 31,394Sivasspor ➨ 44,675Kasımpaşa ➨ 41,680
(Sporx)